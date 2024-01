La Tunisie sollicite un prêt de la Berd pour renouveler les équipements de l’usine El-Fouladh

Le ministère de l’Economie a demandé un prêt de 70 millions de dollars à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), pour financer le renouvellement des équipements de production de l’entreprise sidérurgique tunisienne El-Fouladh, à Menzel Bourguiba (Bizerte).

C’est ce qu’a annoncé la ministre des Finances, et de l’Economie et de la Planification par intérim, Sihem Boughdiri, lors d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) au Bardo, mardi 23 janvier 2024, consacrée à l’adoption de la loi approuvant l’échange de lettres d’intention visant à modifier l’accord entre la Tunisie et l’Italie portant sur l’octroi d’une ligne de crédit aux petites et moyennes entreprises de taille moyenne.

Le ministre a précisé que la demande de crédit a été formulée le 10 janvier 2024 après étude de l’efficacité du financement demandé par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Le ministre des Finances a indiqué que le gouvernement a œuvré à la promotion de l’entreprise sidérurgique tunisienne El-Fouladh en l’incluant parmi les projets qui seront étudiés par la commission mixte tuniso-saoudienne, dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’entreprise et son homologue saoudienne et de l’échange de produits entre les deux sociétés.

L’ARP a adopté mardi le projet de loi portant approbation de l’échange de mémorandums modifiant le protocole d’accord entre la Tunisie et l’Italie pour l’octroi d’une ligne de crédit en faveur des petites et moyennes entreprises, par 111 voix pour, 11 contre et 3 abstentions.

La loi 60 pour l’année 2023 vise à porter à 73 millions d’euros le montant de la ligne de financement italienne lancée le 25 novembre 2011 en faveur des PME, en leur accordant un financement supplémentaire de près de 55 millions d’euros.

Cette ligne de crédit devrait stimuler davantage l’investissement privé et améliorer la compétitivité économique des PME, tout en soutenant les efforts du gouvernement pour fournir des liquidités aux entreprises.

La Tunisie remboursera le prêt sur 40 ans, dont un différé d’amortissement de 30 ans à 0% d’intérêt.

D’après Tap.