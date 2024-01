Les racines historiques d’Israël et le déclin moral de l’Occident

La position équivoque de l’Occident sur Gaza révèle un ordre mondial confronté à une rébellion en raison de sa domination sur le discours international. Les doubles standards américains à l’égard d’Israël constituent un jeu dangereux, dans lequel l’Union Européenne s’est laissé entraîner. (Illustration : déplacement forcé des populations palestiniennes de Gaza).

Par Francis Ghilès *

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a répondu par une rhétorique et une dureté militaire extrêmes à l’attaque brutale du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023. L’armée israélienne a jusqu’à présent tué plus de 21 000 personnes à Gaza – dont 8 800 enfants. Cependant, les dirigeants et les médias occidentaux ont trop souvent donné l’impression d’un soutien généralisé aux bombardements aveugles de Gaza. Les hésitations des dirigeants européens face à l’attaque israélienne contre les Palestiniens sapent la position «de principe» de l’Union européenne (UE) à l’égard de l’Ukraine et sa position dans le Sud global. Cela alimente également le populisme et menace la démocratie en Europe. «Nous sommes des fils de la lumière, eux sont des fils des ténèbres». Ainsi, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a résumé son point de vue sur les Israéliens et les Palestiniens dans une émission officielle début novembre 2023, un mois après l’attaque brutale du Hamas dans le sud d’Israël.

On estime que 1 200 personnes ont perdu la vie et 240 otages [côté israélien], dont beaucoup sont toujours détenus par le Hamas. Ses pairs au gouvernement se sont montrés tout aussi intransigeants.

Le vice-président de la Knesset, Nissim Vaturi, a tweeté qu’Israël devrait «brûler Gaza maintenant, rien de moins ! » (The Times of Israel, 17 novembre 2023) tandis que le ministre du Patrimoine, Amihai Eliyahu, a suggéré qu’Israël pourrait «larguer une bombe nucléaire sur Gaza» (The Times of Israel, 5 novembre 2023).

Une extension du colonialisme européen

Des propos aussi durs ont surpris certains observateurs occidentaux. Pourtant, quiconque connaît le contexte dans lequel l’État d’Israël a été créé par les Nations Unies en 1948 ne sera pas surpris. «Israël avait été fondé par des Juifs d’Europe et se targuait de faire partie de l’Occident, de ce qu’on appelait communément à l’époque le Monde Libre. Il se voyait et se présentait au reste du monde comme un îlot de démocratie dans un océan d’autoritarisme.» Ces mots d’Avi Shlaim, professeur émérite de relations internationales à Oxford, dans son livre ‘‘Trois mondes : Mémoires d’un juif arabe’’ (2023), sont tirés d’une biographie qui est une réflexion sur les «autres victimes du sionisme». Il fait référence à ces Juifs qui ont été exilés «de leurs anciennes patries arabes où ils ont été bien intégrés et transplantés en Israël, pour servir de classe subalterne de la nation coloniale hébraïque», selon les mots de Moshe Machover, fondateur de l’organisation radicale Matzpen qui disparu en 1983.

La florissante communauté juive de Bagdad, qu’Avi Shlaim fait revivre avec tant de vivacité, a pratiquement disparu. Il en va de même pour les communautés juives d’autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Une exception confirmant la règle est la petite communauté fondée après la seconde destruction du Temple en 79 après J.-C. et qui subsiste autour de la synagogue El-Ghriba sur l’île tunisienne de Djerba.

Dès sa naissance à la fin du XIXe siècle à Vienne, le sionisme a mis l’accent sur le lien historique du peuple juif avec sa patrie ancestrale au Moyen-Orient, mais il a engendré un État dont les aspects culturels et géopolitiques et l’orientation s’identifiaient exclusivement à l’Occident.

Lorsqu’ils arrivèrent en Israël dans les années 1950, les membres de ces communautés juives originaires des pays arabes découvrirent que le nouvel État «méprisait l’arabe (comme) la langue de ‘‘l’ennemi’’… Un facteur clé qui a façonné mes premières relations avec la société israélienne [était] un complexe d’infériorité. J’étais un garçon irakien au pays des Européens», écrit Avi Shlaim, reflétant les sentiments de nombreux autres Juifs séfarades (arabes) à l’égard des Juifs ashkénazes d’Europe qui dominaient le mouvement sioniste et le nouvel État.

Les efforts déployés par Israël au fil des décennies pour redéfinir son nettoyage ethnique de la population arabe de Palestine en 1948 comme une conséquence du départ volontaire des Arabes de leurs foyers semblent avoir porté leurs fruits. Les Israéliens ont réussi à réfuter l’accusation selon laquelle leur État aurait été bâti sur ce que certains observateurs considèrent comme un crime contre l’humanité.

Les Palestiniens, dont 700 000 ont été chassés d’Israël après 1948 et du monde arabe dans son ensemble, considéraient Israël comme une extension du colonialisme européen. C’était au Moyen-Orient, mais pas au Moyen-Orient. David Ben Gourion (premier Premier ministre israélien) a qualifié les immigrants israéliens venus de l’Orient de «hordes sauvages». Un autre responsable de cette arrogance était le ministre des Affaires étrangères Abba Eban, qui a déclaré que «l’objectif doit être de leur inculquer un ‘‘esprit occidental’’ et de ne pas les laisser nous entraîner dans un Orient contre nature».

L’establishment israélien a toujours considéré la création de l’État moderne d’Israël comme une compensation pour l’Holocauste – l’un des plus grands crimes de l’histoire. Cela fait d’Israël une extension de l’Occident et un allié fiable. C’est un paradoxe de l’histoire que les Israéliens se sentent plus proches des pays européens qui ont pratiqué pendant des siècles une forme virulente d’antisémitisme qui a culminé avec l’Holocauste, que des pays musulmans qui leur ont accordé le statut de dhimmi, ou qui ont protégé une minorité et ne les ont jamais diabolisés, même si des relations violentes pouvaient avoir lieu parfois.

Alors que la France de Vichy dépouillait les Juifs français de leur nationalité en 1940, les oulémas algériens prêchaient le respect de leurs frères juifs et disaient aux musulmans de ne pas acquérir de propriétés juives qui auraient pu être spoliées par les Français. L’Algérie faisait alors partie de la France. Le Roi Mohamed V du Maroc, alors colonie française, refuse de jouer le jeu de Vichy. Des milliers de Juifs ont été aidés par leurs frères musulmans alors que le général nazi Erwin Rommel se retirait à travers la Tunisie, une autre colonie française, après sa défaite face au maréchal Bernard Montgomery à El Alamein, dans le désert libyen. Le risque que les Juifs tunisiens soient déportés vers des camps de concentration au cours de l’hiver 1942-1943 était réel. Le monarque Moncef Bey et le leader du parti nationaliste Néo Destour Habib Bourguiba n’avaient rien à voir avec l’idéologie et les pratiques nazies. Donner vie à un monde presque oublié ne ramènera pas ce monde. Cela est vrai à Bagdad comme au Caire et à Tunis.

Un crime contre l’humanité

L’un des plus grands paradoxes de la politique israélienne depuis les années 1970 est que les votes des Juifs séfarades ont soutenu la mainmise sur le pouvoir du Likoud de droite et de ses dirigeants successifs, de Menachem Begin à Benjamin Netanyahu. La direction du Likoud a toujours été ashkénaze et ses politiques économiques néolibérales n’ont jamais servi les intérêts des secteurs défavorisés de la société. Shlaim soutient que «les Juifs séfarades ont apporté avec eux en Israël une haine et une méfiance profondes à l’égard des Arabes et se sont donc naturellement tournés vers les partis de droite ouvertement nationalistes et méprisants». Selon lui, Menachem Begin a été l’un des premiers hommes politiques israéliens à recourir à la manipulation des sentiments anti-arabes, même si cette tactique n’était pas le monopole de la droite israélienne.

Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, les dirigeants et les médias occidentaux ont trop souvent donné l’impression d’un soutien généralisé aux bombardements aveugles de Gaza. Le quotidien israélien critique Haaretz s’est montré beaucoup plus libre et audacieux que ses homologues occidentaux. Les efforts déployés par Israël au fil des décennies pour redéfinir son nettoyage ethnique de la population arabe de Palestine en 1948 comme une conséquence du départ volontaire des Arabes de leurs foyers semblent avoir porté leurs fruits.

Les Israéliens ont réussi à réfuter l’accusation selon laquelle leur État aurait été bâti sur ce que certains observateurs considèrent comme un crime contre l’humanité. Pourtant, aujourd’hui, le transfert de la population palestinienne hors de Gaza est ouvertement discuté comme une solution officielle par les plus hauts dirigeants et anciens responsables israéliens.

La position équivoque de l’Occident sur Gaza révèle un ordre mondial confronté à une rébellion en raison de sa domination sur le discours international. Les doubles standards américains à l’égard d’Israël constituent un jeu dangereux, dans lequel l’UE s’est laissé entraîner.

Comme le note David Levy : «Pour une grande partie du sud de la planète et dans de nombreuses villes occidentales, la Palestine occupe désormais un espace symbolique. C’est une ligne d’avatar d’une rébellion contre l’hypocrisie occidentale, contre un ordre mondial inacceptable et contre l’ordre postcolonial. En février 2022, après l’invasion russe de l’Ukraine, l’Occident s’est retrouvé et est fier de la façon dont il a répondu, avec une solidarité sans précédent, à l’agression de Vladimir Poutine. L’ordre libéral, mis à mal par la défaite en Afghanistan et en Irak, s’est rétabli. Deux ans plus tard, cette fierté est morte dans les ruines de Gaza.»

Il convient également de noter que les ventes massives d’armes américaines, françaises et britanniques à l’Arabie saoudite et à d’autres monarchies du Golfe ont considérablement accru l’instabilité au Yémen et au Soudan, encourageant ainsi l’Iran à renforcer ses forces par procuration, notamment au Liban et au Yémen, et érodant davantage l’influence de l’Union européenne et des États-Unis dans l’ensemble du Moyen-Orient. Ces mêmes armes déstabilisent également l’Europe. Cette instabilité croissante profite à la Russie et à la Chine : l’Occident semble avoir fait de l’acte de se tirer une balle dans le pied une forme d’art.

L’histoire récente est à l’origine du sentiment largement répandu d’un «déclin de l’Occident» et de sa conséquence inévitable, la montée du populisme de droite. Si les dirigeants occidentaux ne peuvent pas respecter les valeurs qui sous-tendent le monde qu’ils ont construit après 1945, s’ils sont tentés de jeter aux poubelles de l’histoire les idées de «liberté, égalité, fraternité» héritées de la Révolution française et de se précipiter pour vendre toujours plus d’armes aux régimes despotiques, pourquoi leurs propres électeurs, sans parler des peuples du monde entier, devraient-ils croire en eux ? **

* Chercheur associé senior, Cidob, Barcelone.

** Les intertitres sont de la rédaction.