Le navire El-Mouhit effectue sa première desserte entre Sfax et Kerkennah

Le navire El-Mouhit, dernier achat de la Société nouvelle de transport de Kerkennah (Sonotrak), a appareillé dimanche 28 janvier 2024 pour son voyage inaugural de Sfax à Kerkennah.

Le navire, long de 100 m et large de 18 m, a une capacité de 900 passagers et peut transporter jusqu’à 210 voitures. D’un coût de 27 millions de dinars (MDT), c’est le plus grand de la flotte de la société qui en compte sept, a déclaré le PDG de Sonotrak Kaïs Jbel, ajoutant que cette nouvelle acquisition répond aux normes de confort et de sécurité.

El-Mouhit, parti de Grèce, a accosté le 8 décembre dernier au port de commerce de Sfax-Sidi Youssef et la cérémonie de livraison s’est déroulée en présence du ministre des Transports Rabii Majidi.