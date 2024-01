Baromètre économique 2023 : un paysage économique résilient en Tunisie

Le Baromètre de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF) 2023 offre une analyse approfondie de l’impact de la conjoncture économique sur les relations d’affaires tuniso-française.

Une enquête menée auprès des adhérents de la CCITF sur une période de six semaines, de novembre à décembre 2023, a permis de recueillir les perspectives de plus de 180 chefs d’entreprises tunisiennes et françaises. L’objectif principal de cette enquête était de comprendre les tendances clés affectant les entreprises tunisiennes et françaises, notamment en ce qui concerne le chiffre d’affaires, les intentions d’investissement, l’impact de la conjoncture économique, sociale et politique, les leviers de performance et les attentes envers les services de la CCITF, ainsi que les politiques RSE et les objectifs de développement durable.

Résilience dans un environnement incertain

Réalisée pendant une période marquée par des crises économiques, politiques et sociales, les réponses des chefs d’entreprise révèlent cependant un vent d’optimisme pour 2024.

Tout d’abord, les résultats de l’enquête mettent en lumière la résilience remarquable des entreprises tunisiennes et françaises malgré un contexte économique contrasté. En 2023, près de 72% des entreprises ont enregistré une croissance ou une stabilité de leur chiffre d’affaires, témoignant de cette résilience dans un environnement économique incertain.

Pour l’année à venir, 55% des entreprises anticipent une amélioration de leur chiffre d’affaires, tandis que seulement 15% envisagent une baisse, indiquant un relatif optimisme pour 2024.

Cette prédominance de l’optimisme pour l’année 2024 parmi les chefs d’entreprise est mise en évidence également par une évolution notable dans les intentions d’investissement. Alors que 69% des entreprises ont enregistré des investissements stables ou en hausse en 2023, plus de 43% envisagent une augmentation de leurs investissements pour l’année suivante.

En outre, les échanges commerciaux avec la France devraient également augmenter en 2024, pour plus de 42% des entreprises répondantes. Cette perspective optimiste confirme une dynamique positive dans les relations économiques bilatérales entre la Tunisie et la France.

De manière similaire, les échanges commerciaux semblent se diversifier puisque plus de 37% des chefs d’entreprise interrogés envisagent une augmentation des flux vers l’Afrique. De manière générale, l’environnement des affaires en 2023 a été perçu comme défavorable pour une grande majorité d’entreprises, mais des améliorations sont attendues pour 2024, notamment dans les domaines économique et politique.

Les principaux facteurs impactant les activités des entreprises sont la pression fiscale, la situation économique, les formalités administratives, la tendance inflationniste et les conflits géopolitiques.

Les mesures les plus souhaitées pour stimuler l’activité économique comprennent de nouvelles incitations financières et fiscales, ainsi que l’allègement des procédures administratives.

Le soutien de la CCITF est également demandé, principalement pour le plaidoyer auprès des institutions gouvernementales et l’accompagnement à l’international.

Importance des préoccupations environnementales

Enfin, le baromètre confirme que l’attention portée à la transition écologique se renforce. Plus de 40% des chefs d’entreprises affirment que la santé et le bien-être ainsi que le développement technologique et l’investissement dans l’innovation sont des objectifs à court terme en matière de développement durable. Cela suggère une prise de conscience croissante de l’importance des préoccupations environnementales au sein du tissu entrepreneurial tunisien et français.

En conclusion, le Baromètre CCITF 2023 dessine le portrait d’un paysage économique résilient en Tunisie.

Malgré les nombreux défis, les entreprises montrent une capacité d’adaptation remarquable, créant ainsi de nombreuses opportunités pour le développement économique dans la région.

Communiqué.