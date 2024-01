Malgré la crise, les prix de l’immobilier continuent de flamber en Tunisie

Le prix moyen des appartements a connu une hausse de 9% en Tunisie en 2023 par rapport à 2022, lit-on dans une étude rétrospective intitulée ‘‘Tendances de l’immobilier en Tunisie : rapport annuel 2023 et perspectives 2024’’ présentée mardi 30 janvier 2024 à Tunis par le directeur de la plateforme en ligne Mubawab Anis Gharbi.

Selon les données collectées par Mubawab entre janvier et décembre 2023, 53% de la demande via les annonces immobilières publiées sur mubawab.tn sont à l’achat, dont 54% pour les appartements, 15% pour les villas, 13% pour les terrains et 2% pour les bureaux.

La taille des appartements recherchés varie entre 100 m²-130 m² et 130 m²-170 m², correspondant aux appartements de 2 et 3 chambres. Ces appartements sont les plus demandés et les plus proposés, suivis par les appartements d’une chambre, reflétant une préférence croissante pour des agencements pratiques et compacts.

Les prix moyens de location des appartements en Tunisie ont également augmenté de 11% en 2023 par rapport à 2022.

Côté taille, la plus prisée sur le marché locatif tunisien varie entre 100 m² et 130 m², représentant 36% de la demande. Les appartements de deux chambres sont les plus recherchés avec 41%. La même tendance s’observe au niveau de l’offre avec 39% des annonces proposant des appartements de deux chambres.

Le prix moyen de location au m² des bureaux a légèrement augmenté de 15% en 2023 par rapport à 2022.

Toutefois, la demande en terrains résidentiels a légèrement diminué en 2023. Le quartier des Jardins de Carthage affiche les prix les plus élevés avec une moyenne de 2 800 mD/m², un marché immobilier haut de gamme dans ce quartier, suivi par El-Menzah 9C (1,250 mD/m²) et Jardins d’El Menzah 2 (1,1 mD/m²).

L’immobilier en Tunisie suscite un intérêt important principalement auprès des Tunisiens résidant à l’étranger, la France étant en tête en ce qui concerne la demande étrangère d’appartements (44%), de villas (47%) et de terrains (47%). L’Allemagne arrive en deuxième position (9% pour les appartements, 8% pour les villas et les terrains), suivie par l’Italie et les pays du Moyen-Orient, notamment le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Cette tendance à la hausse des prix se poursuivra en 2024, a indiqué Gharbi, ajoutant que le report de la hausse de la TVA est une opportunité tant pour les acheteurs que pour les promoteurs immobiliers.

Les principaux défis auxquels le secteur immobilier sera confronté en 2024 consisteront principalement à rendre les données pertinentes plus accessibles, à lutter contre la rareté de l’immobilier, à freiner la spéculation foncière et à optimiser l’offre.

L’Etat est invité à alléger les démarches administratives, notamment pour les expatriés tunisiens et à encourager la construction durable et les solutions bas carbone à travers l’introduction de nouvelles lois, a-t-il ajouté.

«Malgré un contexte économique national difficile marqué par une inflation galopante et un taux moyen du marché monétaire (TMM) toujours en hausse et une hausse de la taxe foncière attendue en 2025 dans le cadre de la prochaine Loi de Finances, le secteur reste une source d’investissement stable tant pour les particuliers que pour les professionnels», a-t-il déclaré.