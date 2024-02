Le pont terrestre entre Dubaï et Israël entre en fonction

Alors que les Houthis ciblent les navires israéliens et ceux se dirigeant vers Israël dans la mer Rouge depuis novembre 2023, la route terrestre pour contourner ces attaques et qui va de Dubaï à Haïfa est entrée en fonction et un reportage de la chaîne israélienne Channel 13 a filmé des convois de camions qui transportaient des produits alimentaires et électroménagers des Émirats arabes unis vers Israël en passant par l’Arabie saoudite et la Jordanie. (Illustration: Carte du corridor terrestre reliant le Golfe à Israël. Source : Trucknet.)

Par Imed Bahri

Le projet en question a été dévoilé par le journal Maariv le mardi 5 décembre 2023 comme rapporté par Kapitalis dans l’article intitulé «Émirats-Israël: une route terrestre pour éviter les attaques des Houthis». C’est désormais chose faite et Israël a semble avoir trouvé la solution pour contourner les attaques du groupe yéménite Ansar Allah.

Au moment où les Palestiniens subissent un génocide effroyable depuis bientôt quatre mois et que ceux qui sont encore en vie sont la proie de la faim et des épidémies et alors que 12 pays occidentaux ont coupé les vivres à l’UNRWA pour affamer davantage les Palestiniens, voilà que des pays arabes volent au secours des… Israéliens et non pas des Palestiniens. La solidarité arabe dans toute sa splendeur!

Des plaques émiraties sur la terre d’Israël

Channel 13 a publié un reportage sur ce pont commercial terrestre qui part des Émirats, passe par l’Arabie saoudite puis la Jordanie et arriver en Israël. La chaîne a décrit ce projet comme «important, changeant l’équation et qu’il se base sur le changement de la réalité» et a poursuivi qu’il s’agissait de «l’ouverture discrète et secrète d’une nouvelle ligne commerciale qui contourne les Houthis et fonctionne à pleine capacité» selon le reportage traduit de l’hébreu à l’arabe par un activiste de la plateforme X Ahmed Abu Ghosh, actif sous le nom de «Guide touristique de l’histoire andalouse».

Le correspondant de la chaîne israélienne Amir Shawan a passé en revue dans son reportage, dont certains passages ont été filmés par un drone, des dizaines de camions commerciaux stationnés au passage du Pont du Jourdain qui relie la Jordanie à Israël dans la région de la vallée du Jourdain. Le correspondant israélien révèle l’itinéraire des marchandises à partir du moment où elles arrivent sur des navires à Dubaï dans les Émirats arabes unis puis leur transport par camions à travers l’Arabie Saoudite et la Jordanie pour finir en Israël.

Shawan a interrogé des chauffeurs de camion qui ont déclaré transporter des marchandises telles que du poivre, du sirop de dattes, des appareils électriques et autres. Le rapport suit également un camion portant une plaque d’immatriculation émiratie alors qu’il quitte à l’aube le port de Dubaï ensuite parcourt la route entre Dubaï et Abu Dhabi puis traverse le vaste désert saoudien jusqu’à atteindre le passage du Jourdain avant d’entrer en Israël.

Le journaliste israélien déclare: «Cette scène de camions avec des plaques émiraties sur la terre d’Israël est une mise en œuvre de l’Accord d’Abraham» faisant référence ainsi à l’accord de normalisation entre les deux États hébreux du Golfe signé en 2020 sous la houlette de l’administration Trump et de son gendre et conseiller Jared Kushner architecte de ces accords.

Les Israéliens sauvés par «leurs» Arabes

Après être entrés en Israël, les camions émiratis déchargent leur chargement puis un chauffeur israélien les transporte dans toutes les régions du pays selon la chaîne israélienne.

Le correspondant indique que le transport des marchandises via ce nouveau pont terrestre vers Israël ne prend que 5 jours.

Les Israéliens peuvent être tranquilles, les Arabes les ont sauvés. Ils ne connaîtront pas la pénurie et encore moins la famine. Par contre, les Palestiniens, abandonnés par tout le monde, continuent de souffrir de famine et de soif, sachant que la faim et la soif sont les autres armes du génocide israélien avec les bombes et les épidémies qu’ils laissent sciemment se répandre. Un monde injuste où le bourreau est secouru et aidé et par dessus le marché par les Arabes alors que la victime peut agoniser dans l’indifférence générale.

Avec Alquds.