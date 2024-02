Station de dessalement de l’eau de mer à Sfax : Plus de 80 % des travaux achevés

Plus de 80 % des travaux de construction de la Station de dessalement de l’eau de mer à Sfax, lancé en avril 2022, sont désormais achevés et l’approvisionnement en eau «sera bientôt abondant» annonce l’ambassade du Japon en Tunisie.

Financé par le Japon en vue de soutenir le développement économique et social de la Tunisie, cette Station vise à faire face au stress hydrique et permettra à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) de renforcer la capacité de l’approvisionnement de l’eau et de sa qualité.

L’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga a effectué, hier, jeudi 1er février 2024, une visite de terrain, aux chantiers du projet, en compagnie du Pdg de la Sonede Ahmed Soula, indique l’ambassade en annonçant que plus de 80 % des travaux de construction sont désormais achevés.

«Ce projet, financé par le Japon d’un montant d’environ 36,7 milliard de Yens japonais, équivalent à environ 780 millions de Dinars tunisiens (taux de change d’aujourd’hui), vise à produire 100 000 m3 d’eau par jour et à assurer un approvisionnement en eau stable à Sfax. Il contribue également à la demande en eau dans le nord en économisant l’eau qui vient du nord», a encore commenté l’ambassade.

Y. N.