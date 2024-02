Date de l’ouverture des candidatures pour la présidence de la Fédération tunisienne de Football

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, ce lundi 5 février 2024, la date de l’ouverture des candidatures pour la présidence et pour les membres du Bureau fédéral.

Dans une note diffusée sur sa page Facebook, la FTF a appelé les candidats à soumettre leurs dossiers, à partir du 8 février et jusqu’au 17 février 2024, à midi, sachant que l’assemblée générale extraordinaire élective sera organisée samedi 9 mars.

Cette assemblée permettra l’élection du nouveau président et des membres du bureau fédéral, ainsi que des présidents, des vice-présidents et des membres de l’Instance indépendante des élections et des Commissions nationales d’appel, de discipline et d’éthique.

Y. N.