Gaza : 17 000 enfants seuls ou séparés de leur famille (Onu)

Au moins 17 000 enfants sont «non accompagnés ou séparés» de leur famille dans la bande de Gaza, où la population est concentrée à Rafah, dans le sud, devenue une véritable «usine de désespoir», affirme l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l’enfance.

«Au moins 17 000 enfants (…). Cela équivaut à environ 1% de la population totale déplacée (1,7 million de personnes)», a déclaré le porte-parole de l’Unicef pour les territoires palestiniens, Jonathan Crickx, qui s’exprimait depuis Jérusalem lors d’une conférence de presse à Genève, le 2 février 2024.

Une usine de désespoir

Crickx a expliqué qu’il est «extrêmement difficile» de retrouver les enfants, car souvent «ils ne peuvent même pas prononcer leur nom» lorsqu’ils arrivent à l’hôpital «blessés ou en état de choc». Dans les conflits, a-t-il poursuivi, les enfants qui se retrouvent séparés de leurs parents sont souvent pris en charge par d’autres proches. Mais actuellement à Gaza, où la population manque de nourriture, d’eau et d’abris, «même ces familles élargies ont du mal à répondre aux besoins de leurs propres enfants», a expliqué Crickx.

Selon l’Unicef, plus d’un million d’enfants dans la bande de Gaza, «presque tous», souffrent de problèmes de santé mentale et ont besoin d’un soutien psychologique. «Ils présentent des symptômes tels qu’un niveau d’anxiété très élevé, une perte d’appétit, ils ne peuvent pas dormir et ont des crises de panique à chaque fois qu’ils entendent les attaques», a déclaré le porte-parole de l’Unicef.

L’Onu souligne que plus de 1,3 million d’habitants de la bande de Gaza, soit plus de la moitié, sont actuellement déplacés à Rafah, dans le sud, bloqués le long de la frontière fermée avec l’Égypte en plein hiver, menacés par la famine et les épidémies.

«La majorité vit dans des abris de fortune, sous des tentes ou à l’air libre. Rafah est une usine de désespoir et nous craignons ce qui va se passer dans le futur», a déclaré le porte-parole d’Ocha, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, Jens Laerke lors de la conférence de presse à Genève.

Agences.