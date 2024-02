Ons Jabeur ambassadrice de bonne volonté du Programme alimentaire mondial

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé ce mardi 6 février 2024, la nomination de la championne tunisienne de tennis Ons Jabeur en tant que nouvelle ambassadrice de bonne volonté.

Dans son communiqué, le PAM a rappelé l’engagement de la championne tunisienne dans les causes sociales en commentant : « sa voix sera influente pour sensibiliser à l’insécurité alimentaire mondiale et soutenir la mission du programme visant à éliminer la faim ».

De son côté, la directrice exécutive du PAM Cindy McCain a exprimé sa joie quant à cette nouvelle collaboration en déclarant estimant que Ons Jabeur « incarne l’esprit de résilience et de détermination, parfaitement en phase avec les valeurs et la mission du PAM».

« En tant qu’athlète, je comprends l’importance de la nutrition et je tiens à faire entendre ma voix pour contribuer au travail crucial du PAM, afin de garantir que personne ne se couche le ventre vide », a commenté pour sa part Ons Jabeur, qui participera à plusieurs initiatives, dans le cadre de sa collaboration, notamment celle axée sur la situation d’urgence à Gaza.

Rappelons qu’en novembre dernier, la championne tunisienne avait déjà lancé un appel urgent aux dons en coordination avec le PAM, au profit de la Palestine, une cause qui lui tient particulièrement à cœur en particulier depuis le 7 octobre alors que les frappes israéliennes contre Gaza ont fait plus de 27.000 morts et des milliers de blessés…

Y. N.