Tunisie : le taux d’inflation baisse à 7,8%

Poursuivant sa tendance baissière, le taux d’inflation en Tunisie est tombé à 7,8% en janvier 2024, contre 8,1% en décembre 2023, selon une note intitulée «L’indice des prix à la consommation, janvier 2024», publiée lundi 5 janvier 2024 par l’Institut national de la statistique (INS).

La baisse de l’inflation, malgré une hausse en janvier, est due au ralentissement du rythme de hausse des prix entre janvier 2024 et décembre 2023, par rapport à la même période entre 2023 et 2022.

En janvier, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 12,1% sur un an, principalement en raison d’une augmentation de 35% du prix du café en poudre, d’une augmentation de 22,9% du prix de la viande ovine et d’une augmentation de 22,7% du prix des huiles alimentaires. , une augmentation de 20% du prix des condiments, une augmentation de 19,3% du prix des légumes frais, une augmentation de 14% du prix du bœuf et une augmentation de 11,9% du prix du poisson frais.

Les prix des biens et services industriels ont augmenté de 6,9% sur l’année, tirés par une hausse de 5% des matériaux de construction, une hausse de 9,9% de l’habillement et une croissance de 7,4% des articles ménagers.

Dans les services, la hausse de 5,5% sur un an est principalement due à une hausse de 11,1% dans les services de restauration, de café et d’hôtellerie, à une hausse de 13,8% dans les services financiers et à une hausse de 5,1% dans les services d’assurance.

Le taux de base (hors alimentation et énergie) est tombé à 6,8% contre 7,1% le mois précédent.

Les prix des produits non réglementés ont augmenté de 9,3 % sur un an, tandis que les prix des produits alimentaires non réglementés ont augmenté de 13,5 %. Les prix des produits réglementés ont également augmenté de 3 % et ceux des produits alimentaires réglementés de 3,4 %.

Les principaux contributeurs à l’inflation globale ont été les groupes «biens manufacturés» et «produits alimentaires frais», avec respectivement 2,6 % et 2 %.

En termes de produits alimentaires gratuits, les plus grandes contributions à l’inflation sont venues des groupes «aliments non conservés» et «aliments frais», avec respectivement 4% et 3,1%. Le groupe des «aliments réglementés» a apporté la plus faible contribution, soit 0,1%.