Spot débarque en Tunisie : l’incroyable robot Hyundai de Boston Dynamics (Vidéo)

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie et leader du marché automobile en 2022 et 2023, a organisé le 7 février 2024 une conférence de presse dans son showroom, mettant en lumière l’innovation de la marque sud-coréenne avec un focus particulier sur Spot, le célèbre robot quadrupède de Boston Dynamics.

Mehdi Mahjoub, le directeur général de Alpha Hyundai Motor, a retracé l’histoire des innovations de Hyundai, de sa fondation en décembre 1967 par Chung Ju-Yung, jusqu’à l’apogée technologique avec la gamme de voitures électriques, notamment les révolutionnaires Ioniq 5 et Ioniq 6.

L’exposé sur le développement de Hyundai a mis en lumière son évolution depuis ses débuts en tant qu’assembleur de la Ford Cortina jusqu’au lancement de la Pony en 1973. La gamme s’est élargie ensuite des citadines i10 et i20 aux SUV Tucson et Kona, illustrant ainsi son engagement constant à repousser les frontières de la mobilité.

Le moment culminant de la conférence a été le showcase en direct de Spot de Boston Dynamics, le robot quadrupède, un véritable chef-d’œuvre technologique. Utilisé dans divers domaines tels que la surveillance, l’exploration de zones dangereuses, la télémédecine, et même l’industrie automobile.

Spot a émerveillé le public en démontrant ses capacités exceptionnelles, mettant en avant la vision audacieuse de Hyundai pour l’avenir. L’expérience immersive a été enrichie par la diffusion d’un court métrage réalisé en collaboration avec l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), en présentant Spot parcourant la Tunisie et explorant ses sites et ses villes emblématiques.

«Spot incarne notre engagement envers l’innovation et notre vision de ‘Progress for Humanity’. Aujourd’hui, nous avons exploré comment la fusion entre la mobilité et la robotique, symbolisée par Spot, ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour améliorer notre quotidien», a déclaré Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Spot s’apprête à faire une tournée captivante dans les showrooms Hyundai à travers la Tunisie, offrant à chacun l’opportunité de découvrir de près cette fusion exceptionnelle entre la mobilité et la robotique. De plus, Spot fera également escale dans quelques universités, où son innovation suscitera l’intérêt et l’enthousiasme des étudiants.

Suivez Hyundai Tunisie sur les réseaux sociaux (@HyundaiTunisie) pour rester informé de l’itinéraire de Spot, obtenir des mises à jour en temps réel et profiter de contenus exclusifs pendant cette expérience unique

