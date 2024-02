Tunis : Salon de l’Entrepreneuriat Riyeda du 13 au 15 février à la Cité de la Culture

La 11e édition du Salon de l’Entrepreneuriat Riyeda se tiendra du 13 au 15 février 2024 à la Cité de la Culture de Tunis en présentiel et sur la plateforme Eventoo en ligne.

Coorganisé par l’APII, un acteur du secteur public et TPM, un acteur du secteur privé la 11e édition de Riyeda, axée sur univers du développement durable, prévoit plusieurs workshops et conférences sur différents thèmes avec des espaces d’exposition dédiés aux projets créatifs et innovants, où plus de 15.000 participants et 85 exposants sont attendus pour un évènement rythmé par le potentiel d’une jeunesse rêveuse.

«Compte tenu de son rôle crucial dans le façonnage du futur paysage économique, l’entrepreneuriat doit tracer une voie commune avec le développement durable qui n’est plus crucial mais plutôt primordial : Comment entreprendre de manière à ne pas compromettre la capacité des générations futures ?, est la question, à laquelle, nous tentons de répondre dans les conférences de l’actuelle édition de Riyeda», annoncent les organisateurs.