Coordination des forces démocratiques : «Les prisonniers politiques doivent être libérés»

La Coordination des forces démocratiques regroupant les partis Attayar, Al-Qotb, Ettakatol et le Parti des Travailleurs a appelé, ce mercredi 14 février 2024, à la libération des prisonniers politiques, en détention depuis une année.

Dans son communiqué, la Coordination a dénoncé l’absence de procès pour les opposants en détention depuis un an estimant que cela représente une violation flagrante de la présomption d’innocence.

Les 5 partis estiment que le procès engagé contre les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat est un règlement de comptes visant à marginaliser et à porter atteinte à l’opposition ainsi qu »aux organisations nationales et étrangères.

La Coordination a de ce fait réitéré son soutien absolu et inconditionnel aux concernés et à leurs familles, tout en appelant les forces démocratiques et progressistes à exprimer leur soutien avec les détenus afin qu’ils retrouvent leur liberté.

La même source affirme également tenir pour responsable le « régime putschiste des répercussions de sa politique visant les détenus qui sont en grève de la faim depuis 3 jours».

Y. N.