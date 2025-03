Projet Elyssa | Appel aux artistes visuels et musiciens confirmés tunisiens

L’Institut français de Tunisie (IFT) a lancé, le 4 mars 2025, un deuxième appel à candidatures à destination d’artistes visuels et de musiciens confirmés dans le cadre d’Elyssa, un fonds d’aide à la création et à l’entrepreneuriat culturel en Tunisie.

Ce programme vise à soutenir la scène artistique tunisienne en offrant un accompagnement sur mesure et des opportunités de diffusion locale et internationale à des artistes émergents et confirmés.

Les appels s’adressent exclusivement à des artistes et musiciens confirmés résidant en Tunisie et travaillant dans le domaine des arts visuels, tous médiums confondus : photographie, art vidéo, peinture, dessin, gravure, sculpture, design, art numérique, illustration, art sonore et installation.

Les candidats doivent justifier d’un parcours artistique significatif, avoir déjà eu une exposition personnelle dans un lieu reconnu, et avoir eu une expérience professionnelle à l’étranger (résidence, exposition, salon, biennale, etc.).

L’appel est ouvert aux artistes solos et aux groupes de tout horizon musical : musiques actuelles, traditionnelles, classiques et contemporaines ainsi que expérimentations sonores.

Critères d’éligibilité : avoir enregistré au moins un album original, justifier d’une expérience professionnelle locale et/ou internationale significative (tournées, résidences, concerts, programmation dans des festivals, etc.); être accompagné d’un manager et d’un technicien du son.

Le fonds Elyssa offre un accompagnement sur mesure et un mentorat (formations et coaching adaptés aux besoins individuels et rencontres avec des experts et professionnels du secteur).

Il offre aussi des résidences artistiques pour les artistes visuels (21 jours de recherche et création à Tilal Utique) et musiciens (5 jours de résidence au Centre culturel international de Hammamet pour la préparation scénique et la diffusion live des projets).

Une exposition collective des travaux réalisés par les artistes visuels dans le cadre de ce programme se tiendra à Tunis en octobre 2025.

Un concert public sera animé par les musiciens bénéficiaires du programme aura lieu les 20 et 21 juin 2025 au CCIH.

Il est aussi prévu la mise en réseau locale et internationale pendant toute la durée du projet, le soutien à la diffusion et mobilité des projets lauréats en Tunisie et à l’étranger en fonction des opportunités. Ainsi qu’une aide financière, avec une allocation de création pouvant aller jusqu’à 45 000 dinars par projet, incluant une rémunération du travail artistique et une enveloppe de production (le montant de l’allocation sera fixé après étude du budget de production soumis par les artistes)

Les candidatures doivent être déposées uniquement via le formulaire en ligne sur le site projetelyssa.com avant le 25 mars 2025, 23h59 (heure de Tunis).

Les artistes doivent fournir un dossier complet incluant entre autres un CV, un portfolio ainsi qu’une note d’intention présentant le projet artistique qu’ils souhaitent développer dans le cadre d’Elyssa.

Les deux appels à candidatures sont à découvrir en intégralité sur le site d’Elyssa : projetelyssa.com

Les résultats seront annoncés à la mi-avril 2025.

Contact : projetelyssa@institutfrancais-tunisie.com.