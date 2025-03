Tunisie | Promouvoir l’utilisation des sacs en papier dans les boulangeries

Les boulangeries tunisiennes utilisent chaque année environ 5 millions de sacs en plastique, ce qui pose un problème pour l’environnement. L’idée aujourd’hui est de conjuguer les efforts des opérateurs publics et privés pour promouvoir l’utilisation des sacs en papier plus respectueux de l’environnement sans alourdir les coûts pour les boulangers et les consommateurs.

Le ministère tunisien de l’Environnement et la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) ont signé un accord aux termes duquel la BTE allouera des fonds pour couvrir les coûts de production de 100 000 sacs en papier qui seront distribués aux boulangeries, conformément à un modèle approuvé par les autorités. Ces sacs seront distribués aux boulangeries dont la liste sera établie en coordination avec la profession.

L’accord vise à développer un programme visant à soutenir les efforts nationaux de lutte contre la pollution causée par les sacs en plastique à usage unique.

Il vise également à sensibiliser le public à la nécessité d’utiliser des matériaux d’emballage moins nocifs pour la santé et pour les systèmes environnementaux et les espaces urbains et naturels. Et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Aux termes de l’accord, les deux parties s’engagent à se consulter régulièrement pour concevoir et mettre en œuvre un programme de coopération pour la fourniture de sacs en papier, donc biodégradables, pour le conditionnement du pain. Ces sacs seront distribués gratuitement aux clients.

De son côté, le ministère de l’Environnement s’engage à se coordonner avec tous les intervenants pour élaborer un plan de communication visant à promouvoir ce programme et à faciliter son adoption par les boulangeries et les citoyens.

Avant les boulangers, les pharmaciens ont déjà opté pour les sacs en papier et la plus part des supermarchés aussi. La tendance mérite d’être renforcée par un engagement collectif à mettre fin, à terme, à l’usage des sacs en plastique qui reste encore très envahissants et détériorent la qualité de nos paysages.

Le ministère de l’Environnement ne devrait pas se contenter d’une opération ponctuelle communication menée en faveur d’un établissement bancaire soucieux de montrer son engagement environnemental. Il s’agit de généraliser cette démarche et de la systématiser en y faisant participer un grand nombre d(opérateurs privés. 100 000 sacs en papier pour les boulangeries sont bons à prendre, mais il en faudrait 5 millions par an…

I. B.