Kaïs Saïed au chevet de la piscine municipale de Tunis (vidéo)

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, lors de sa visite, jeudi 15 février 2024, à la piscine municipale de la place Pasteur, la nécessité de hâter la rénovation de cette installation sportive dans les plus brefs délais, sous la supervision du génie militaire, dans sa forme et ses spécifications d’origine. Vidéo.

«La piscine municipale de la place Pasteur est la première piscine en Tunisie et l’une des plus importantes installations sportives qui abritaient auparavant des compétitions sportives, d’où l’importance de sa rénovation avec toutes ses composantes tout en conservant ses caractéristiques d’antan», a déclaré Saïed, sachant que cette piscine a été créée dans les années 1930, sous le protectorat français.

«Il s’agit là de ma deuxième visite à la piscine du Belvédère [la première ayant eu lieu il y a deux ans, Ndlr], et pourtant la municipalité n’a pas eu la réactivité nécessaire pour agir», a indiqué le chef de l’Etat. Et d’ajouter : «Nous sommes dans une course contre la montre, et le projet ne requiert pas d’études ni de nouveaux termes de références pour être fait. Les travaux devraient être lancés et parachevés dans les plus brefs délais. Des patriotes ont manifesté leur détermination à prendre en charge le coût des travaux de rénovation de ce monument fermé depuis plus d’une quarantaine d’années», a-t-il jouté, par allusion à la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) qui s’était engagée à financer les travaux.

Cet engagement, entre autres, a été annoncé suite à un entretien entre le président de la République et Mohamed Agrebi, membre du conseil d’administration de ladite banque, dans un communiqué qu’elle avait rendu public mardi.

Le chef de l’Etat a, dans le même contexte, cité d’autres projets similaires qui devraient faire prochainement l’objet de travaux de rénovation tels que les maisons de la Culture Ibn Khaldoun et Ibn Rashiq, au centre-ville de Tunis, et ce, dans le cadre d’un programme de réhabilitation des institutions nationales.

Déplorant l’état de délabrement dans lequel se trouve la piscine municipale du Belvédère, Saïed a estimé qu’«il n’est pas possible de laisser le pays dans un tel état de ruine», indiquant «être en guerre sur tous les fronts et dans tous les domaines».

«Il existe plusieurs monuments près de la place Pasteur, tels que la piscine, le bureau de poste et l’ancienne recette des finances et il est inadmissible de laisser des sites et des monuments historiques dans un tel état de délabrement», a encore insisté le président de la République, dénonçant les tentatives des lobbies pour s’approprier certains de ces sites.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, déploré les lacunes constatées sur la place Pasteur, faisant état de nonchalance et de complaisance de la part des parties en charge quant à la réalisation de la mission qui leur est assignée.

Kaïs Saïed a, par la même occasion, fait remarquer que les carences pointées lors de sa précédente visite sur les lieux, il y a deux ans, n’ont pas été traitées.

