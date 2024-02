L’équipe tunisienne féminine remporte la Coupe arabe de rugby à 7

La sélection féminine tunisienne de rugby à 7 a remporté, ce samedi 17 février 2024, la Coupe arabe 2024, organisée en Arabie Saoudite.

La Tunisie a ainsi conservé son titre de championne arabe, après sa victoire en finale face aux Émirats (33-5) en finale : «Bravo à notre équipe nationale féminine qui a remporté haut la main la coupe arabe de rugby 7», a commenté la Fédération tunisienne de rugby, sachant que la sélection féminine a remporté tous ses matchs.

Notons également que la Tunisienne Wiem Letaïef a été élue meilleure joueuse de cette compétition.

La Fédération a par ailleurs félicité l’équipe d’arbitrage tunisienne, en précisant que Arij Ben Abdelwahed a été sacrée meilleure jeune arbitre de cette coupe arabe de rugby.

«Bravo Arij et bravo à ses collègues Mohamed Anis Ben Said et Aya Babziz qui ont pris part à la coupe arabe sans oublier notre arbitre Aymen Jriji, qui a magistralement arbitré la finale du tournoi», lit-on dans le communiqué de la Fédération tunisienne.

Y. N.