Artisanat : balade équitable et solidaire à Tunis

La 3e édition du salon «La Balade équitable et solidaire» aura lieu du 22 février au 3 mars 2024 à l’Artisan Palace, aux Berges du Lac de Tunis, à l’initiative du Groupement du patronat francophone (GPF), en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et de l’Office national de l’artisanat tunisien (ONTT).

Lancée en 2020, cette initiative vise à promouvoir l’artisanat tunisien en offrant une plateforme d’exposition à 50 artisans talentueux venus de différentes régions de Tunisie.

Pour cette 3e édition, artisans, artistes et designers de toutes les régions du pays viendront exposer leurs créations et valoriser leurs talents et savoir-faire.

L’Artisan Palace est un espace privé d’une superficie de 700 mètres carrés. L’exposition est organisée avec la collaboration du collectif Be Tounsi, qui promeut l’artisanat et le patrimoine tunisiens, et l’association Afkar, qui soutient les potières de Sejnane et les artisanes tapissières des monts de Kroumirie.

L’entrée est libre.