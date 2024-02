Les tomates séchées de Tunisie : saveurs authentiques et recettes innovantes

Le mercredi 14 février 2024, le Groupement des industries de conserves alimentaires (Gica), l’Académie des Chefs à Tunis a abrité une masterclass autour des tomates séchées animée par l´experte culinaire Tanwisha تنويشة, les participants ont eu l’occasion de préparer des recettes innovantes et faciles, qui mettaient en lumière les astuces d’utilisation de ce produit du terroir emblématique.

Cette masterclass culinaire a été organisée dans le cadre des activités promotionnelles autour de la filière des tomates séchées de Tunisie, qui sont régulièrement organisées par le Gica sous l’égide du ministère de l’Industrie avec l’appui du Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (Pampat) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le secrétariat d’Etat à l’Economie suisse (Seco).

Depuis quelques années, les institutions tunisiennes ont lancé un programme de promotion ambitieux autour des tomates séchées, produit de terroir typiquement tunisien, qui est en train d’expérimenter un grand revival dans la cuisine tunisienne actuelle. En plus, la demande sur les marchés internationaux est également à la hausse depuis des années. Cette filière occupe le 3e rang parmi les produits les plus importants du secteur tunisien des conserves alimentaires, juste après la harissa.

Khouloud Gader, responsable marketing au Gica a mis l’accent sur la nouvelle dynamique initiée depuis le démarrage en 2020 du programme de promotion et de valorisation de la filière tomate séchées qui a permis de mettre en avant le potentiel de développement et de diversification de la gamme de produits afin de répondre à la demande du marché national et international.

La masterclass a été animée par l’experte culinaire médiatique Manel Jouini, plus connue sous le nom de Tanwicha تنويشة ; elle a réussi à marier originalité et saveurs innovantes en incorporant les tomates séchées sous diverses formes – marinée, concassées, broyées ou en poudre – au sein de recettes aussi originales que simples à réaliser. Les participants, qu’ils soient représentants des médias ou producteurs de la filière, ont pu mettre en pratique ces créations culinaires lors de la masterclass et ont eu l’occasion de préparer des recettes innovantes et faciles à réaliser, mettant en lumière les astuces d’utilisation de ce produit du terroir emblématique.

Parmi les délices concoctés par Tanwicha lors de cette masterclass, on découvre des créations telles que le granola salé à la tomate séchée concassée, une salade variée accompagnée d’une vinaigrette à base de tomates séchées en poudre, des brochettes de poulet marinées à la tomate séchée ainsi qu’une sauce pesto rouge à la tomate séchée concassée, parfaite pour accompagner les pâtes ou tartiner des toasts.

Un ajout nutritionnel intéressant

Plusieurs producteurs de tomates séchées ont pris part à cet événement pour présenter leur gamme de produits ainsi que leurs techniques de transformation mettant en avant leur conformité par rapport aux exigences des marchés cibles.

En plus de ses qualités gustatives, la tomate séchée offre une multitude de bienfaits pour la santé affirme la nutritionniste Meriem Toukabri. En effet, la tomate séchée est une source importante de minéraux tels que le potassium. Elle est également très riche en vitamines, notamment en vitamine C, A et B, ainsi qu’en lycopène, un puissant antioxydant. De plus, sa teneur élevée en protéines végétales présente un ajout nutritionnel intéressant pour les enfants et les personnes pratiquant une activité sportive. Très riche en fibres, elle favorise aussi une bonne régulation du transit intestinal.

Aujourd’hui sur le marché, plus d’une cinquantaine d’entreprises proposent ce produit phare décliné sous plusieurs formes notamment des tartinades et d’autres préparations qui viennent enrichir notre alimentation tout en célébrant le patrimoine culinaire tunisien en remettant au gré du jour un produit ancestral.

