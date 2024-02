Affaire Abir Moussi : Confirmation du classement des accusations à caractère criminel

Le Comité de défense de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a annoncé, ce mercredi 21 février 2024, que la chambre d’accusation a confirmé, la décision du doyen des juges d’instruction relative au classement des accusations à caractère criminel sur la base de l’article 72*.

Me Ali Bejaoui Tayachi membre du comité de défense et dirigeant PDL, a indiqué que la chambre d’accusation a ainsi rejeté l’appel interjeté par le ministère public à cet effet et les accusations retenues contre Abir Moussi constituent désormais uniquement des délits.

Rappelons que la cheffe du Parti destourien a été entendue, ce jour, dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) sur la base de l’article 24 du décret 54 et a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Tunis.

A l’issue de cette audition l’avocat a affirmé que Abir Moussi n’a pas été surprise par cette décision «car elle sait pertinemment qu’elle est visée par un procès politique dans le but de l’exclure de la prochaine présidentielle», ajoutant qu’elle garde le moral malgré tout.

Y. N.

*Article 72 du code pénale dont les peines vont jusqu’à la peine de mort : «attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien»