États-Unis – Israël : Regardez les actes de l’administration Biden et non ses paroles!

Biden est-il en colère contre Netanyahu ? Épargnez moi ce genre de récit exaspérant et incroyablement prévisible racontant l’histoire selon laquelle «Biden est vraiment en colère contre Israël dans les coulisses». Lorsque des médias américains répètent à longueur de journée ce genre de récit qui ne trompe plus personne, pensent-ils vraiment qu’il y a encore des dupes pour les croire ?

Par Jack Mirkinson *

«Plus proche d’une brèche» qu’«à aucun moment depuis le début de la guerre à Gaza», dites-vous ? «Frustration croissante», n’est-ce pas ? Le lecteur moyen ne peut que supposer qu’un changement majeur dans l’approche américaine face à l’attaque israélienne sur Gaza est en cours.

Eh bien, permettez-moi de modifier cette vue. Le lecteur moyen qui n’a jamais lu un seul article sur Gaza avant ce rapport du Washington Post ne peut que supposer qu’un changement majeur dans l’approche américaine face à l’assaut israélien sur Gaza est en cours.

Le lecteur moyen qui a suivi la couverture médiatique de Gaza au cours des derniers mois reconnaîtra cependant ce qui est devenu l’un des genres les plus prévisibles et les plus exaspérants à émerger après le 7 octobre [date de l’opération Déluge d’Al Aqsa, Ndlr]: l’histoire selon laquelle «Biden est vraiment en colère contre Netanyahu dans les coulisses». Il y a un problème avec ces affirmations : elles n’ont pratiquement rien à voir avec la façon dont Biden a réellement géré la guerre.

Les principaux médias ont publié ce genre d’informations à maintes reprises depuis le début des bombardements israéliens.

Qui soutient qui ? Qui aide qui ?

Le 9 novembre, un peu plus d’un mois après le début de la guerre, ABC News écrivait qu’il y avait «une divergence grandissante» entre Biden et Netanyahu.

Le 15 novembre, NBC News a déclaré que «les responsables de l’administration Biden sont de plus en plus en désaccord avec le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu».

Le 16 novembre, The Guardian rapportait que «dans les coulisses, les tensions s’intensifient».

Le 14 décembre, CNN a décrit des «tensions sans précédent» liées à la guerre.

Le 18 décembre, The Hill écrivait que la Maison Blanche «devenait de plus en plus critique» [à l’égard d’Israël, Ndlr].

Le 21 décembre, le Washington Post a écrit que Biden et Netanyahu «sont en désaccord avec une véhémence croissante» sur la planification d’après-guerre.

Le 31 décembre, le New York Times rapportait que les choses étaient «devenues de plus en plus tendues» entre les deux pays.

Le 14 janvier, Axios a rapporté que Biden était «de plus en plus frustré» par Netanyahu.

Le 17 janvier, NBC News a évoqué «les frustrations croissantes de l’administration Biden».

Le 19 janvier, NPR a déclaré qu’«un fossé se creuse» et l’AP a écrit que «les relations entre les dirigeants [américains et israéliens, Ndlr] montrent de plus en plus de signes de tension».

Le 24 janvier, The Hill écrivait que «la relation… montre de nouveaux signes de tension».

Le 8 février, The Times rapportait que «les relations entre l’administration Biden et M. Netanyahu sont devenues de plus en plus tendues».

Ces histoires suivent presque toujours le même rythme. Un groupe variable de responsables anonymes («plusieurs responsables de l’administration» pour le rapport de NBC du 17 janvier, «des responsables américains et israéliens clés» pour le rapport du 31 décembre du Times, «quatre responsables américains ayant une connaissance directe du problème» pour le rapport d’Axios du 14 janvier) , «19 hauts responsables de l’administration et conseillers extérieurs» pour le rapport du 11 février du Washington Post) raconte des histoires sur le désenchantement officieux mais néanmoins croissant de l’administration Biden à l’égard de Netanyahu.

Peut-être, ajoutent-ils, quelques commentaires sur la réduction par Israël du nombre de morts parmi les civils («Nous sommes préoccupés par le fait qu’ils ne font pas tout leur possible pour réduire les pertes civiles», a déclaré un responsable de l’administration à NBC le 15 novembre. «Les dirigeants américains… avertissent que les niveaux élevés des victimes civiles garantissent qu’une population radicalisée vivra à proximité d’Israël pendant des décennies», affirme le rapport du Washington Post du 11 février).

Peut-être font-ils allusion à un appel téléphonique soi-disant glacial entre Netanyahu et Biden ou à une réunion tendue entre de hauts responsables américains et israéliens («Lors de leurs appels les plus récents, la frustration de Biden à l’égard de Netanyahu est devenue plus évidente», rapporte l’article de l’AP du 19 janvier).

Et tous nous disent que la frustration monte en flèche, que l’indicateur de fragilité vient de monter d’un cran, que les tensions sont devenues encore plus tendues, que la brèche qui était déjà franchie l’est maintenant davantage.

À en juger par ces récits, Biden doit atteindre les limites extrêmes quant à la façon dont une personne peut être agacée, impatiente et tendue sans s’enflammer. Mais quiconque a prêté, même un minimum d’attention, à ce qui se passe réellement peut voir clair dans tout cela. Seule la presse semble dupe.

Dans le monde réel, le massacre israélien se poursuit sans relâche. Le 9 novembre, lorsque ABC News jurait qu’il y avait une «divergence grandissante» entre Biden et Netanyahu, au moins 10 812 personnes avaient été tuées à Gaza. Le 8 février, lorsque The Times affirmait que les choses étaient devenues «de plus en plus tendues» entre Biden et Netanyahu, au moins 27 840 personnes avaient été tuées à Gaza.

Dans le monde réel, Biden et ses partenaires législatifs ont continué à armer Israël. Les dirigeants démocrates au Sénat ont en fait rassemblé des gens lors du Super Bowl [la compétition sportive la plus populaires aux Etats-Unis, Ndlr] un dimanche pour voter sur un projet de loi qui, en plus du réarmement de l’Ukraine, enverrait à Israël 14,1 milliards de dollars supplémentaires pour ce que l’on appelle par euphémisme «aide à la sécurité».

Dans le monde réel, Biden a bloqué les démarches en faveur d’un cessez-le-feu permanent aux Nations Unies et refuse de faire pression publiquement sur Israël pour qu’il l’aide à en mettre en œuvre. The Times a rapporté que lors d’une réunion spécialement conçue pour apaiser les tensions entre la Maison Blanche et la communauté arabo-américaine du Michigan, les collaborateurs de Biden «ont refusé de dire s’ils avaient conseillé ou conseilleraient au président d’appeler à un cessez-le-feu» ont demandé les participants. («Vous n’obtiendrez pas cette réponse», a déclaré un responsable.)

Dans le monde réel, Biden a refusé de poser des conditions à l’aide militaire à Israël. La semaine dernière, Biden a publié un décret présidentiel «autorisant une interruption rapide de l’aide militaire aux pays qui violent la protection internationale des civils», comme le dit l’AP. Les démocrates se sont empressés de qualifier cet ordre d’historique et de puissant («Il s’agit d’un changement radical dans la façon dont vous abordez l’aide militaire américaine et son impact sur les civils», a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren). L’attaché de presse de Biden a immédiatement précisé que cela ne signifiait pas que l’aide à Israël serait suspendue, que les États-Unis «n’imposaient pas de nouvelles normes en matière d’aide militaire» et qu’Israël avait assuré à la Maison Blanche qu’il s’engageait à protéger les civils.

Qui va arrêter la machine de mort israélienne ?

Certaines de ces affirmations prétendent que «Biden est vraiment encore plus en colère que nous l’avons déjà dit les 15 dernières fois» ont la décence de reconnaître cette réalité. L’article du Sunday Post, par exemple, admet que «pour l’instant, la Maison Blanche a rejeté les appels visant à suspendre l’aide militaire à Israël ou à lui imposer des conditions, affirmant que cela ne ferait qu’enhardir les ennemis d’Israël». Beaucoup ne le font même pas. Et ils aident tous la Maison Blanche à prétendre qu’«être en colère lors d’un appel téléphonique» ou «faire une déclaration large et vaguement critique lors d’une conférence de presse» est en quelque sorte aussi important que de donner à Israël des armes qu’il utilise ouvertement pour massacrer autant de personnes que possible.

Comme je l’ai écrit précédemment, il n’existe aucun autre domaine de la vie dans lequel la personne qui fournit des armes dont elle sait qu’elles seront utilisées pour commettre des violences de masse serait prise au sérieux si ses amis disaient aux journalistes qu’il était en privé mécontent de tout cela. Seule la politique étrangère américaine bénéficie de ce genre de laissez-passer. Même la déclaration de Biden selon laquelle il tient les autres pays qui expédient des armes pour responsables de la violence pour laquelle ces armes sont utilisées n’est apparemment pas suffisante pour freiner ce récit.

Aujourd’hui, alors que Netanyahu prépare ce qui sera forcément une invasion terrestre catastrophique de Rafah – la zone qui était censée être la «zone de sécurité» pour les civils – Biden exprime une fois de plus son mécontentement tout en ne faisant rien pour arrêter la machine de mort israélienne en marche. Il y aura de nombreuses autres occasions pour les journalistes d’abandonner l’idée selon laquelle Biden exerce un quelconque contrôle significatif sur Israël. S’ils veulent vraiment demander des comptes à Biden – plutôt que d’aider la Maison Blanche à colporter sans cesse le même fantasme creux – ils devraient commencer maintenant.**

Traduit de l’anglais.

* Rédacteur en chef de The Nation et cofondateur de Discourse Blog.

** Le titre et les intertitres sont de la rédaction.

Source : The Nation.