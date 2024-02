Tunisie : L’Isie prête à retirer sa plainte si Abir Moussi présente des excuses (Tlili Mansri)

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) serait prête à retirer sa plainte contre la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, si elle présente des excuses.

C’est ce qu’a en tout cas indiqué le porte-parole de l’Isie Mohamed Tlili Mansri, lors d’une intervention sur Diwan FM ce mercredi 28 février 2024, en rappelant que l’Instance avait déjà abandonné des poursuites qu’elle avait engagées contre le porte-parole du mouvement du 25 juillet, Mahmoud Ben Mabrouk, après que ce dernier ait présenté des excuses devant le juge d’instruction.

Abir Moussi, rappelons-le, a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction le 21 février courant dans le cadre de la plainte déposée par l’Isie sur la base de l’article 24 du décret 54. Cette plainte fait suite à des déclarations de Mme Moussi, selon lesquelles l’Isie et son président ont falsifié les résultats des élections

De son côté, l’avocat et dirigeant PDL, Karim Krifa, estime que l’Isie n’a pas le droit de poursuivre Abir Moussi en justice, les prérogatives de l’Instance se limitant aux crimes électoraux et son président n’ayant pas le droit de constater des crimes de droit public.

Le PDL affirme que ces poursuites engagées contre la cheffe du parti visent à l’exclure de la prochaine présidentielle : «Abir Moussi est attachée à son droit de présenter sa candidature et les partisans du PDL n’ont qu’une seule candidate, à savoir Abir Moussi…. L’Isie est appelée à retirer sa plainte pour démontrer son impartialité et si Farouk Bouasker souhaite porter plainte, qu’il le fasse en son nom et non pas au nom de l’instance», a lancé l’avocat lors d’un point de presse organisé mercredi soir.

Rappelons par ailleurs, que le 18 janvier dernier, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé pour sa part de retirer sa plainte contre Abir Moussi, déposée en mai de la même année après que «des partisans du PDL et la présidente du parti aient tenté de prendre d’assaut le siège central de l’Union».

En détention depuis octobre dernier, Abir Moussi a bénéficié du soutien de plusieurs associations nationales et internationales, qui ont appelé à l’abandon des poursuites la visant et à sa libération, en dénonçant un acharnement politique contre les opposants

Y. N.