Grand Prix de para-athlétisme : La Tunisie en tête du classement avec 38 médailles

La Tunisie a terminé en tête du classement du Grand Prix international de para-athlétisme de Tunis, avec 38 médailles, dont 16 en or, 12 en argent et 10 en bronze.

Cette compétition internationale qui a réuni 350 athlètes de 36 pays s’est déroulé au stade d’athlétisme de Radès (banlieue sud de Tunis) et les champions tunisiens qui étaient déjà en tête les deux premiers jours se sont également imposés lors du 3e et dernier jour avec 13 nouvelles médailles (5 or, 5 argent et 3 bronze).

Yassine Gharbi a remporté, ce jour, deux médailles d’or, Raouaa Tlili, Sonia Mansour et Amanallah Tissaoui ont également décroché l’or, confirmant ainsi le classement de la Tunisie à la première place.

Sur le podium on retrouve aussi ’Algérie à la deuxième place avec 36 médailles (16 or, 12 argent et 8 bronze), puis le Maroc à la 3e place avec 23 médailles (12,8,3).

Y. N.