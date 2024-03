Engagement à augmenter les investissements italiens en Tunisie  

Le nouvel ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a rencontré, mardi 12 mars 2024, la ministre de l’Economie et du Plan, Féryel Ouerghi.

Mme Ouerghi a salué le haut niveau atteint par la coopération bilatérale ces dernières années, soulignant la volonté du gouvernement tunisien de la consolider davantage de manière à servir les intérêts communs, notamment dans les domaines de priorité nationale, ainsi que dans les domaines d’intérêt commun tels que les énergies renouvelables, la formation professionnelle, l’emploi, le soutien aux petites et moyennes entreprises, l’agriculture, etc.

Dans le même contexte, la ministre de l’Economie et du Plan a exprimé son aspiration à développer davantage le volume des investissements italiens en Tunisie, compte tenu des multiples capacités et avantages dont disposent les deux parties, et à la lumière des réformes sur lesquelles le gouvernement tunisien travaille actuellement pour améliorer encore le climat des affaires et des investissements.

L’ambassadeur Prunas a présenté, de son côté, différents programmes et projets de coopération entre les deux pays, notant l’intérêt que suscite la Tunisie auprès des milieux d’investissement italiens, qui se reflète dans les résultats enregistrés dans ce domaine ces dernières années ; ajoutant que «l’engagement commun d’augmenter encore les investissements italiens en Tunisie réitéré» au cours de cette réunion.

