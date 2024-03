Libye : nouvel espoir d’une solution politique ?

Les parties en conflit en Libye prétendent travailler à une sortie de crise du pays, notamment en organisant des élections. Les experts restent sceptiques quant à la possibilité que de telles déclarations d’intention soient un jour suivies d’actions. (Les factions politiques libyennes se sont réunies au Caire pour trouver une solution à la crise du pays, mais les acteurs clés Haftar et Dbeibah étaient absents. Ph. Ahmed Hatem/AP).

Par Kersten Knipp *

Après des années de conflits et de guerre, la Libye semble une fois de plus chercher une percée politique.

Selon le journal local Libya Observer, plusieurs hommes politiques libyens de haut rang se sont rencontrés au Caire le week-end dernier pour discuter d’un gouvernement d’union nationale et d’élections.

La réunion, organisée par la Ligue arabe, s’est déroulée en présence du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi, qui est également président du pays. Parmi les autres participants figuraient le président du Haut conseil d’État, Mohammed Takala, et Aguila Saleh, l’influent président de la Chambre des représentants de Benghazi, considérée comme l’équivalent du gouvernement internationalement reconnu de Tripoli.

Dimanche, Al-Menfi a parlé avec optimisme d’un «début très important».

Le groupe a demandé le soutien de la communauté internationale et de la Mission de soutien des Nations Unies en Libye. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a salué l’intention commune d’organiser des élections présidentielles et parlementaires.

Les élections mettraient en péril le pouvoir des politiciens

Les observateurs soulignent cependant que ces mesures ne sont pour l’instant que des déclarations d’intention. «Je suis sceptique quant aux chances d’un réel succès», a déclaré à DW Salam Said, chef du bureau libyen de la Fondation allemande Friedrich Ebert en Tunisie voisine. «Même le gouvernement d’union formé en 2021 n’était pas assez fort pour organiser les élections déjà programmées», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne voyait pas de différence fondamentale cette fois-ci.

Selon elle, les représentants de l’État et des deux parlements sont certainement intéressés par un gouvernement d’union – en théorie. «Cependant, dans la pratique, ils n’ont aucun intérêt sérieux pour les élections présidentielles et législatives, car celles-ci pourraient mettre en péril leurs propres positions», a-t-elle déclaré.

Il est donc révélateur que ni le président libyen sortant Abdul Hamid Dbeibah, ni son adversaire, le général Khalifa Haftar, homme fort de l’est du pays, n’aient assisté à la réunion du Caire. «Ces deux hommes politiques en particulier n’ont aucun intérêt dans un nouveau gouvernement, car cela leur ferait perdre leurs fonctions et leurs postes», a ajouté Said. Elle doute que la déclaration commune puisse être acceptée par tous les acteurs en Libye.

Forte pression sur les acteurs libyens

Néanmoins, une pression considérable s’exerce sur les responsables, a poursuivi Said. «La population est profondément déçue après que ses espoirs d’élections aient été anéantis fin 2021», a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : «Le peuple a le sentiment que l’élite politique se bat constamment pour le pouvoir, au mépris total des intérêts des citoyens.»

Hager Ali, expert de la Libye au sein du groupe de réflexion allemand Institute for Global and Area Studies, partage un point de vue similaire. Outre la désillusion de la population, les politiques sont également sous pression en raison de la situation sécuritaire du pays, aggravée par les inondations catastrophiques de l’année dernière. «Le sud de la Libye, en particulier, est de plus en plus impliqué dans la guerre au Soudan voisin», a-t-elle déclaré à DW, ajoutant que les milices du général Haftar transportent des armes et du matériel dans ce pays en guerre civile.

Conséquence supplémentaire de la guerre, la plus grande crise de déplacement au monde s’est développée au Soudan, avec jusqu’à dix millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, a ajouté Ali.

La crise soudanaise a été encore exacerbée par les coups d’État au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

Le dernier coup d’État au Niger a mis fin à la coopération avec l’Union européenne (UE), ce qui rend plus difficile la gestion des réfugiés dans l’ensemble de la région. «Cela crée une pression considérable sur les acteurs libyens pour qu’ils œuvrent enfin vers une situation politiquement plus durable», a déclaré Ali.

Intérêts internationaux en Libye

Même si l’instabilité peut être politiquement profitable à certains acteurs libyens, elle ne peut pas être une situation permanente, a déclaré Ali. «C’est pourquoi l’Onu en particulier fait pression pour que les élections soient le facteur le plus important pour l’unification du pays», a-t-elle déclaré.

Toutefois, une Libye pacifique et unifiée va à l’encontre des intérêts de la Russie. «Pour Moscou, la Libye joue un rôle important en contournant les sanctions imposées par l’Occident en raison de l’attaque russe contre l’Ukraine», a déclaré Ali à DW. Elle s’attend à ce que le commerce des armes depuis la Libye vers d’autres points chauds augmente.

Polémique sur la législation électorale

Les facteurs politiques internes de la Libye sont encore plus difficiles, compliquant le processus d’organisation des élections, selon Ali. «Le processus pourrait échouer en raison de questions très pragmatiques, comme la législation électorale», a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, les pouvoirs politiques n’ont pas réussi à parvenir à un accord sur la loi électorale, car toutes les parties impliquées se concentrent avant tout sur les conséquences que pourraient avoir pour elles la loi électorale respective et la configuration des circonscriptions.

Selon Ali, c’est une autre raison pour laquelle il est peu probable que des progrès rapides soient réalisés en Libye pour le moment, malgré la déclaration commune faite au Caire.

Traduit de l’anglais.

Source : DW.

* Rédacteur politique spécialisé dans le Moyen-Orient.