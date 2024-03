Le Maroc équipe son armée par des drones israéliens SpyX  

En pleine guerre israélienne contre la bande de Gaza, le journal marocain Le Desk rapporte que la version WanderB du drone SpyX armé d’une charge explosive, fabriqué par la firme israélienne BlueBird Aero Systems, a été montrée et essayée à Kénitra, lors de l’exercice maroco-américain de gestion des catastrophes Maroc Mantlet 2022.

Par Imed Bahri

«Sur les images diffusées, le SpyX armé d’une charge explosive frappe avec succès un véhicule réformé des Forces armées royales (FAR) à une vitesse de 250 km/heure», rapporte le journal. Qui ajoute : «Selon son fabricant, filiale du groupe Israel Aerospace Industries (IAI), ce drone aérien de type ‘‘munition’’ a été conçu pour permettre aux forces militaires d’élargir leur capacités tactiques, grâce notamment à une portée opérationnelle de 50 km, une durée de mission de 1,5 heure, une attaque autonome guidée électro-optique, un effet optimal sur la cible et une intégration étroite avec la famille de drones ISR à décollage et atterrissage vertical (VTOL) de BlueBird.»

Le Desk rapporte également, citant «la presse étrangère spécialisée», que le Maroc a passé une commande ferme de 150 drones WanderB et ThunderB VTOL conçus par la filiale du constructeur aéronautique IAI, «confirmant les intentions du royaume de s’équiper de ces matériels militaires exprimées dès 2021».

«Rabat évalue en outre l’achat de plusieurs autres types d’UAS (aéronefs sans pilote) de fabrication israélienne», précise le journal, ajoutant que dans la série d’accords de défense conclus entre Rabat et Tel Aviv, «une partie de la production des drones, dont le type n’a toujours pas été identifié, devait être réalisée au Maroc, marquant le premier embryon de cette coopération militaro-industrielle annoncée, et concrétisée par sa mention lors de la présentation du projet de loi de finances 2023.»

Le Desk rapporte, par ailleurs, dans le cadre de cette coopération, un autre acteur de l’armement israélien, Elbit Systems, se prépare à la construction de deux unités industrielles au Maroc.

Par ailleurs, le même journal a rapporté dans un article publié la veille que le Maroc a commandé deux satellites de reconnaissance de type Ofek – 13 auprès d’Israël, et ce dans le but de renforcer et moderniser ses capacités de surveillance et de renseignement.

Le journal cite le rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) pour l’année 2023 sur les transferts internationaux d’armes majeurs. Et précise qu’Israël détient 11% de la part de marché en fourniture d’armement au royaume, comme souligné par le site d’information israélien NZIV.

Les satellites d’observateurs Ofek-13 ont également été développés par IAI et sont exploités par la direction du renseignement militaire israélienne. Ils sont dotés de capacités avancées et peuvent prendre des photos avec une résolution allant jusqu’à 0,5 mètre, grâce à un radar à synthèse d’ouverture (SAR).

Le Maroc, rappelons-le, fait partie des pays arabes qui ont établi des relations officieuses avec Israël depuis le début des années 1980, relations qui ont été officialisées ces trois dernières années par la multiplication des accords de coopération touchant de nombreux domaines, y compris militaire.