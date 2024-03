Les opportunités perdues du secteur de l’huile d’olive en Tunisie

Les revenus d’exportations de l’huile d’olive tunisienne en 2023 auraient pu atteindre 2,6 milliards de dollars, soit le double de l’année dernière, si le secteur avait été mieux structuré.

Par Tarek Amara

Le producteur tunisien d’huile d’olive primée Mustapha Mtiraoui pourrait gagner beaucoup plus d’argent en exportant ses produits dans des bouteilles étiquetées, plutôt qu’en les expédiant en vrac. Mais les problèmes fondamentaux du secteur tunisien de l’huile d’olive, notamment l’accès au financement, le manque d’usines de mise en bouteille et la position dominante d’une poignée de plus gros producteurs, rendent cela impossible, dit-il.

Les difficultés rencontrées par Mtiraoui et de nombreux autres producteurs tunisiens devraient inquiéter les décideurs politiques, soucieux de rapporter davantage de devises étrangères grâce aux exportations alors que le gouvernement traverse une crise des finances publiques.

Manque à gagner

La Tunisie est déjà l’un des trois principaux exportateurs d’huile d’olive, avec des revenus record de 1,3 milliard de dollars l’année dernière grâce à la hausse des prix malgré une baisse de 6% des volumes de ventes.

Mais environ 90% de la production moyenne d’huile d’olive tunisienne de 220 000 tonnes par an est exportée sans bouteille, la majeure partie étant vendue vers les pays européens qui la mélangent et la réexportent sous des marques espagnoles ou italiennes à des prix plus élevés.

«L’huile d’olive que nous produisons a remporté plusieurs prix internationaux, mais j’ai dû vendre mon produit brut à une société d’exportation italo-tunisienne», a déclaré Mtiraoui, dont le pressoir à olives se trouve à Bouhajla, dans le centre de la Tunisie.

La Tunisie manque de suffisamment d’usines de mise en bouteille pour l’huile d’olive, a déclaré Mtiraoui, et la priorité va aux plus grandes entreprises. Il est difficile de réunir des fonds pour étendre ses opérations ou construire lui-même une usine ou les installations de stockage nécessaires. «La vente d’huile d’olive en bouteille est plus rentable mais plus compliquée car nous ne pouvons pas obtenir les prêts préférentiels obtenus par les principaux concurrents auprès des banques locales», a-t-il déclaré.

Ses commentaires sont repris par Mohamed Nasraoui, le secrétaire général de la Fédération des producteurs d’olives au sein de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), qui a appelé à des prêts préférentiels pour le secteur, et appelé le gouvernement à aider à améliorer les installations de stockage afin d’égaliser les pics et les creux de la récolte.

Mtiraoui affirme produire environ 40 tonnes d’huile d’olive par jour pendant la saison de production de cinq mois, ce qui équivaut à environ 6 000 tonnes d’huile d’olive par an.

Il vend l’huile d’olive pour environ 26 dinars (8,41 dollars) le litre. Un responsable du ministère tunisien de l’Agriculture a déclaré qu’il pensait que l’huile d’olive en bouteille rapporterait 30 à 50% de bénéfices supplémentaires après le coût de la mise en bouteille.

Richesse gaspillée

Les petits et moyens producteurs d’huile d’olive comme Mtiraoui sont également confrontés à ce qu’ils considèrent comme une bureaucratie excessive et une lenteur dans l’acheminement de leurs produits via le port principal de Tunisie [Radès, Ndlr] – un problème auquel sont confrontés de nombreux exportateurs.

La Banque mondiale a déclaré il y a deux ans que le délai moyen de traitement des conteneurs au port de Radès était de 18 jours, soit environ trois fois plus long que dans les ports marocains.

«L’huile d’olive est un pilier économique et une richesse gaspillée qui pourrait nous faire économiser des milliards de dinars par an», a déclaré Mtiraoui.

Les responsables affirment que la Tunisie a des projets ambitieux pour augmenter la production d’huile d’olive en bouteille.

L’agence de presse nationale Tap a déclaré l’année dernière que le ministère de l’Agriculture prévoyait de renouveler les oliveraies plus anciennes avec de nouvelles variétés.

Moez Ben Amor, responsable de l’Office national du pétrole, a déclaré que la Tunisie disposait d’un fonds spécial pour aider les petits producteurs d’huile d’olive à exporter leurs produits en bouteille et à les commercialiser à l’échelle internationale. Il a augmenté les droits de douane sur les exportations d’huile d’olive en vrac de 1% à 2% pour financer cela, a-t-il déclaré.

Parallèlement, la Tunisie commercialise son huile d’olive hors d’Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud et de l’Est, en Amérique du Sud et dans les États du Golfe, a-t-il expliqué.

Alert – une organisation de la société civile tunisienne axée sur les questions économiques – affirme que le marché est dominé par les 10% d’exportateurs qui contrôlent 70% des ventes à l’étranger.

Les banques fournissent plus facilement des capitaux et des prêts à ces entreprises, a déclaré Houssem Saad d’Alert. Il a estimé que les revenus de la Tunisie en 2023 auraient pu atteindre 8 milliards de dinars (2,6 milliards de dollars) si le secteur de l’huile d’olive avait été mieux développé. Saad a décrit l’industrie comme une «opportunité perdue» pour l’économie. *

Traduit de l’anglais.

Source : Reuters.

* Le titre et les intertitres sont de la rédaction.