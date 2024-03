Ons Jabeur entame le tournoi de Miami vendredi prochain

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur (6e mondiale) entamera le tournoi de Miami vendredi 22 mars 2024 et jouera son premier match face à une Russe.

En effet la championne tunisienne classée 6e mondiale devra affronter la gagnante de la rencontre prévue demain, opposant les deux russes Elina Avanesyan (63e) et Erika Andreeva (98e), lors de ce tournoi qui se poursuivra jusqu’au 30 mars.

Notons que malgré une saison difficile marquée par des défaites et des forfaits à cause d’une blessure au genou, Ons Jabeur a conservé sa 6e place dans le classement mondial, et ce, pour la 20e semaine consécutive.

Y. N.