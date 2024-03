Tunisie : démarrage des travaux de la 3e usine Sumitomo à Jendouba

Le groupe japonais et leader mondial Sumitomo vient de démarrer les travaux de construction de sa troisième et plus grande usine de faisceaux électriques automobiles en Tunisie, après celles de Jendouba et d’El-Fejja. (Illustration: maquette du projet).

C’est ce qu’a annoncé l’Agence de promotion des investissements étrangers. (Fipa), vendredi 22 mars 2024, ajoutant que la nouvelle unité de production, Sumitomo Electric Bordnetze Tunisia, sera spécialisée dans la fabrication de faisceaux électriques pour voitures électriques pour Mercedes et sera implantée dans la zone industrielle Ertiyah 2 à Jendouba, sur une superficie de 10 hectares, dont 5 hectares couverts.

L’investissement dans cette nouvelle unité de production s’élèvera à 91 millions de dinars (MDT) et la production de la nouvelle usine devrait démarrer en 2025 et créer 1 920 emplois.

L’inauguration et le suivi des activités de Sumitomo ont fait l’objet d’une visite sur place de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga, du PDG de Fipa, Jalel Tebib, du président et de l’Agence foncière industrielle (Afi), Kais Mejri, et du PDG de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise, Nacef Belkhiria.