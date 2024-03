Tunisie : l’Anged lance une application pour promouvoir le compostage

L’Agence tunisienne pour la gestion des déchets (Anged) a annoncé le lancement en Tunisie d’une application mobile qui vulgarise les diverses techniques de compostage s’adressant à tous les acteurs de l’Etat et de la population.

Disponible en arabe et en français et téléchargeable depuis le PlayStore, cette solution numérique permet aux utilisateurs de connaître les différentes méthodes de compostage, en sélectionnant les ressources organiques à transformer en compost riche et nutritif.

Les déchets organiques représentent 68% de tous les déchets domestiques en Tunisie. Ce pourcentage significatif peut être utilisé et transformé en engrais organique obtenu dans la nature.

En passant par une approche divertissante et intéressante, l’application Mira sensibilise les citoyens à la culture de la gestion durable des déchets domestiques, contribuant ainsi à la protection de l’environnement.

Le lancement de ladite application fait partie du Programme national pour la promotion du compostage individuel, mis en œuvre par l’Anged pour un financement de 750 000 dinars.

