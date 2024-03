Décès de Afif Kchouk, pilier de la presse touristique en Tunisie  

La famille des médias et du tourisme en Tunisie est en deuil depuis l’annonce, aujourd’hui, mercredi 27 mars 2024, du décès de l’un de ses piliers au cours des cinquante dernières années : le regretté Afif Kchouk, décédé après un long combat avec la maladie.

Fondateur et directeur du journal Tourisme Info et promoteur de l’hôtel Bizerta Resort, l’enfant de Bizerte avait également fondé et dirigé le Marché International du Tourisme (MIT), rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme et du voyage, l’Union nationale de l’industrie hôtelière (UNIH), un groupement interprofessionnel, et l’Observatoire du tourisme (OT), dernier-né créé en 2017.

Afif Kchouk a pris part à l’aventure du tourisme tunisien, en tant qu’hôtelier, mais aussi en tant que pionnier de la presse touristique spécialisée.

