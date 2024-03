Chaque Tunisien gaspille 172 kg de nourriture par an  

Selon le rapport 2024 de l’indice du gaspillage alimentaire, les ménages de tous les continents ont gaspillé plus d’un milliard de repas par jour en 2022, tandis que 783 millions de personnes souffraient de la faim et qu’un tiers de l’humanité était confronté à l’insécurité alimentaire.

Le gaspillage alimentaire continue de nuire à l’économie mondiale et d’alimenter le changement climatique, la disparition de la nature et la pollution.

Telles sont les principales conclusions de ce rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) publié le 27 mars, à l’approche de la Journée internationale du zéro déchet.

En Tunisie, le rapport de l’Onu estime que 172 kg de nourriture sont gaspillés par habitant et par an.

En 2022, 1,05 milliard de tonnes de déchets alimentaires ont été générés (y compris les parties non comestibles), ce qui représente 132 kilogrammes par habitant et près d’un cinquième de toute la nourriture disponible pour les consommateurs. Sur le total de nourriture gaspillée en 2022, 60% se sont produits au niveau des ménages, les services de restauration étant responsables de 28% et le commerce de détail de 12%.

«Le gaspillage alimentaire est une tragédie mondiale. Des millions de personnes souffriront de la faim aujourd’hui, car la nourriture est gaspillée partout dans le monde», a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE. «Non seulement il s’agit d’un problème de développement majeur, mais les impacts de ces déchets inutiles entraînent des coûts substantiels pour le climat et la nature. La bonne nouvelle est que nous savons que si les pays donnent la priorité à cette question, ils peuvent réduire considérablement les pertes et le gaspillage alimentaires, réduire les impacts climatiques et les pertes économiques et accélérer les progrès vers les objectifs mondiaux», ajoute-t-elle.

Le rapport 2024 de l’Indice du gaspillage alimentaire du PNUE, co-écrit avec WRAP, fournit l’estimation mondiale la plus précise du gaspillage alimentaire au niveau de la vente au détail et du consommateur. Il fournit des conseils aux pays pour améliorer la collecte de données et suggère les meilleures pratiques pour passer de la mesure à la réduction du gaspillage alimentaire.

Selon des données récentes, les pertes et le gaspillage alimentaires génèrent 8 à 10% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre (GES) – près de 5 fois celles du secteur de l’aviation – et une perte importante de biodiversité en absorbant l’équivalent de près d’un tiers des terres agricoles de la planète. Le coût des pertes et du gaspillage alimentaires sur l’économie mondiale est estimé à environ 1 000 milliards de dollars.