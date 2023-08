La Tunisie doit réduire gaspillage alimentaire dans les hôtels et les restaurants

Le secteur du tourisme est l’un des principaux responsables du gaspillage alimentaire en Tunisie. Pour remédier à cet immense gaspillage, un atelier s’est récemment tenu à Tunis dans le cadre du projet Tourism Innovation Oriented Partnerships (TIOP).

La Tunisie est une destination touristique majeure de la Méditerranée, avec plus de 9 millions de visiteurs en 2019, ce qui fait du tourisme une source importante de revenus et d’emplois pour le pays, mais il entraîne également des coûts environnementaux et sociaux, notamment le gaspillage alimentaire.

Le secteur du tourisme est en effet l’un des principaux responsables du gaspillage alimentaire dans le pays, notamment dans les hôtels et restaurants.

Selon une étude de 2018, les hôtels tunisiens produisent en moyenne 0,7 kg de déchets alimentaires par jour et par client, dont le pain représente 40%. Cela signifie que des milliers de touristes dans les hôtels laissent des tonnes de baguettes et de pain non consommés, tandis que la population locale doit faire chaque jour de longues files d’attente pour acheter du pain, en raison de la récente crise provoquée par la pénurie de farine et les politiques gouvernementales qui ont récemment pénalisé les boulangeries dites «modernes».

Rapprocher le produit des hôtels

Pour remédier à cet immense gaspillage, un atelier s’est récemment tenu à Tunis dans le cadre du projet Tourism Innovation Oriented Partnerships (TIOP), qui s’inscrit dans le cadre de la Promotion du tourisme durable en Tunisie. Ce projet est mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat avec le soutien de Giz-Tunisia, cofinancé par l’Union européenne à travers son programme Tounes Wijhetouna.

L’atelier a produit deux initiatives et deux solutions prêtes à être incubées et soutenues par les décideurs. Le premier s’appelle «Terroir Connecté», et vise à faciliter l’accès et l’usage des produits sur une base territoriale. C’est une place de marché qui rapproche le produit des hôtels mais aussi des consommateurs finaux.

La seconde est une solution pour s’affranchir des contraintes de la formule buffet et limiter le gaspillage alimentaire, baptisée «Smart Food Waste». Il s’agit d’un outil de surveillance en ligne alimenté par l’IA qui utilise des caméras intelligentes pour analyser les déchets. Les solutions ont été développées conjointement par plusieurs startups et hôtels participants. Les entreprises impliquées sont actuellement accompagnées pour développer les solutions et les mettre en œuvre dans les hôtels partenaires.

Les pertes et le gaspillage alimentaires en Tunisie, comme dans le reste de la région Mena, sont importants (en Tunisie 900 000 pains sont jetés par jour) et contribuent à réduire la disponibilité alimentaire, à exacerber la pénurie d’eau, à accélérer la dégradation de l’environnement et à accroître la dépendance à l’égard des importations alimentaires, ce qui fait que la région est déjà fortement dépendante.

Sensibilisation des touristes

Pour réduire le gaspillage alimentaire et promouvoir un tourisme durable également du point de vue alimentaire, des actions coordonnées sont nécessaires entre les différents acteurs impliqués : les pouvoirs publics, le secteur privé, les organisations de la société civile et les consommateurs.

De l’atelier, il est ressorti que certaines mesures possibles à adopter sont : la sensibilisation des touristes et des opérateurs sur l’impact du gaspillage alimentaire et sur les bonnes pratiques pour le prévenir et le réduire; adopter des systèmes de gestion des déchets alimentaires dans les hôtels et restaurants, basés sur la prévention, la collecte sélective, la valorisation et le recyclage; soutenir la production alimentaire locale et saisonnière, valorisant la gastronomie traditionnelle tunisienne et favorisant les circuits courts entre producteurs et consommateurs; revoir les politiques publiques en matière de pain et de farine, en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources et une régulation efficace du marché; impliquer les organisations de la société civile dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, en soutenant les initiatives de sensibilisation, d’éducation et de solidarité.

Traduit de l’italien.

Source : Ansamed.