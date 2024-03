Hausse des prix et boulimie consommatrice en Tunisie  

En Tunisie, 14% de la nourriture sont gaspillés entre la récolte et la vente et le pain est le produit le plus gaspillé pendant le ramadan, censé être le mois du jeûne et de l’abstinence. Chaque année, à la même période, on constate les dégâts, mais rien ne change, sinon dans la mauvaise direction.

Selon le président de l’Organisation tunisienne d’information des consommateurs (Otic), Lotfi Riahi, cité par l’agence Tap, les données publiées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) montrent que la quantité moyenne de la nourriture gaspillée avant d’atteindre le consommateur se situe entre 9 et 10%. Et la Tunisie se classe au 3e rang de la région arabe en termes de gaspillage alimentaire, dans les restaurants (16%) et les hôtels (12%), derrière l’Egypte et le Maroc.

A ce propos, la même source a souligné qu’en Tunisie, le gaspillage alimentaire atteint son pic durant le mois de ramadan, regrettant que les Tunisiens ne soient pas habitués au recyclage des aliments.

Ce niveau de gaspillage est également dû au manque d’habitudes de recyclage et de conservation des aliments dans les familles tunisiennes et à l’absence d’une stratégie de gestion et de valorisation des excédents de production, a-t-il ajouté, appelant à l’amélioration des techniques de conservation pour préserver la qualité du produit et soulignant que le pain est l’un des produits alimentaires les plus gaspillés en Tunisie pendant le mois saint musulman. La quantité de pain gaspillée au cours de ce mois est estimée à environ 113 tonnes (16 % de tous les produits gaspillés).

Cependant, Riahi a souligné que le niveau de gaspillage alimentaire de cette année a diminué par rapport aux années précédentes, en raison de la baisse du pouvoir d’achat des citoyens.

Derrière cette baisse se cache la forte augmentation des prix des denrées alimentaires, des céréales, des fruits et légumes, a-t-il expliqué, appelant à une consommation rationnelle et à des achats responsables, et encourageant les enfants à adopter une culture de consommation rationnelle pour créer des générations de consommateurs responsables.

I. B.