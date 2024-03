Layali Ramadan 2024 : Nour Ben Cheikh Larbi présentera son premier album à l’IFT

L’Institut français de Tunisie (IFT ) organise un concert de Nour Ben Cheikh Larbi où elle présentera son premier album SARAB en duo avec le musicien producteur Mohamed Hmida. Album produit par Wild Tunes Production.

La soirée est prévue dans le cadre de l’évènement annuel Layali Ramadan à l’IFT, vendredi 5 avril 2024 à 21h30, sachant que l’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

—– Nour Ben Cheikh Larbi —–

Née en mai 2000, elle a commencé les cours de musique au Conservatoire National de Tunis à l’âge de six ans. Elle a commencé à jouer du piano à l’âge de huit ans et elle finit par obtenir le diplôme national de la musique arabe à l’âge de quatorze ans.

Ce n’est qu’à l’âge de quinze ans qu’on découvre le talent caché de cette prodige chanteuse quand elle intègre l’atelier de chant lyrique au sein du même établissement. On peut dire qu’elle n’a pas tardé avant de faire sa première scène en tant que chanteuse, et depuis ça n’a jamais arrêté jusqu’à aujourd’hui.

Durant cette modeste carrière, Nour a eu l’opportunité de rejoindre l’orchestre tunisien des jeunes où elle a pu côtoyer d’autres artistes de plusieurs disciplines et révéler son talent à d’autres artistes et bien évidemment à son public.

Aujourd’hui, Nour se produit avec le projet musical “Ocelosia Band” qui est un collectif qui reprend des génériques de dessins animés connus et qui deviennent des tubes auprès d’une audience qui a vu passer sa jeunesse avec ces chansons-là. Nour est parmi les membres fondateurs de ce projet et est considérée comme vedette ou leader de ce dernier qui depuis sa création tourne assez régulièrement en tunisie en faisant à chaque fois des salles complètes et une couverture médiatique considérable.

Le projet personnel de Nour et qui lui tient le plus à cœur aujourd’hui est tout simplement intitulé “Nour” où elle collabore avec le musicien producteur Mohamed Hmida dans une création originale où les deux artistes mettent chacun leur savoir-faire, vécus et empreints pour donner goût et vie à celle-ci.

—– Mohamed Hmida —–

Né en 1993, Mohamed Hmida est un musicien compositeur-producteur dynamique dans l’industrie musicale depuis 2010. Sa passion pour la guitare, le piano et la batterie l’a également amené à enseigner la batterie pendant cinq ans. En 2016, il a fondé un groupe de reprises dédié à Pink Floyd, suivi en 2018 par un groupe dédié à Radiohead, explorant ainsi les vastes répertoires de ces formations emblématiques.

En 2018, Mohamed Hmida rejoint en tant que batteur le groupe de hard rock Syncope, avec lequel il compose l’album « Human State ».

Son amour pour la composition l’a conduit à plonger dans le monde créatif, en composant des bandes originales pour plusieurs courts métrages et un documentaire. Parmi ses œuvres figurent « Réflexion »(2018), « Metagnomy » (2019), « Salwa » (2022), « Wyiem » (2022) et « Mouvma »(2022).

En 2022, il a rejoint le groupe Noble Man, ce qui lui a offert l’opportunité de se produire en live, notamment lors du festival « Tunis sur Scène » à Paris. Il a également connu un succès favorable avec la sortie de son single marquant, « Malestrom » (2022), et de son EP intitulé « In Motion » (2023). Il vient de sortir un clip vidéo pour accompagner la sortie de son EP « In Motion ».

Il travaille également sur son deuxième album, consacrant temps et énergie à l’écriture, la composition et la production. En tant que producteur, il est fier de collaborer avec l’artiste « Nour Bel Cheikh Arbi » sous le label Wild Tunes, explorant ainsi de nouvelles opportunités musicales.

Ces projets témoignent de sa détermination à élargir ses horizons artistiques, à créer des expériences sonores uniques et à soutenir d’autres talents. Mohamed Hmida a hâte de partager ses créations et de continuer à évoluer en tant que musicien, compositeur et producteur.