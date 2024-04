Hammamet : Saïed souligne la nécessité d’appliquer la loi pour préserver le domaine public maritime

Au cours de sa visite inopinée à Hammamet, ce samedi 6 avril 2024, le président de la république Kaïs Saïed a déploré l’état de dégradation des plages et l’aggravation de la pollution marine causée par le déversement des eaux usées.

Kaïs Saïed a rappelé à l’occasion que l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) a été créée en vue de préserver les plages tunisiennes et le domaine public maritime, qualifiant la situation actuelle des plages de Nabeul et dans d’autres régions causés par certains abus, de crime.

«Il est nécessaire que la loi soit appliquée à tous les niveau et que toutes les mesures soient prises afin de mettre fin à cette dégradation et à l’érosion du littoral », a-t-il insisté.

Rappelons qu’en novembre 2023, des habitants de Hammamet et des activistes de la société civile, notamment l’Association d’éducation relative à l’environnement (Aere), avaient observé un rassemblement de protestation devant la municipalité, pour réclamer des solutions urgentes et durables pouvant mettre fin définitivement au déversement des eaux usées dans la mer.

Y. N.