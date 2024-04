La Tunisie encourage l’irrigation pour améliorer la production céréalière

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydraulique et de la Pêche a autorisé les directions régionales à commencer à irriguer les cultures céréalières. Mais les agriculteurs, la société civile et les autorités sont appelés à faire face au forage illégal de puits. (Illustration : Arrosage de champ céréalier par irrigation sous pression à Jendouba.)

C’est ce qu’a indiqué le secrétaire d’Etat chargé des ressources en eau, Ridha Gabouj, dans un entretien avec l’agence Tap, vendredi 5 avril 2024.

En réponse aux préoccupations exprimées par les agriculteurs concernant le manque d’irrigation et l’échec de la mise en œuvre du système de quotas, le secrétaire d’État a déclaré que les autorités comptent sur la production céréalière locale pour éviter les importations nécessitant des transactions en devises, alors que le pays fait face à de fortes pressions budgétaires.

Pour Gabouj, la production céréalière de la dernière saison a été «catastrophique» puisqu’elle s’est élevée à 5 millions de quintaux et a poussé le pays à importer près de 25 millions de quintaux pour répondre à la demande; ce qui a coûté à l’Etat 3 milliards de dinars. «Nous vendons des dattes, de l’huile d’olive et de la pêche et nous importons des céréales en devises pour répondre à la demande intérieure. Cela augmente chaque année la charge sur le budget de l’État», a-t-il déclaré, ajoutant que, pour améliorer la production céréalière, son département a mis à la disposition des agriculteurs les ressources financières et logistiques dont ils ont besoin.

Commentant les forages illégaux, qui se sont multipliés en raison de la sécheresse sévissant depuis quatre ans dans le pays, le responsable a indiqué qu’il existe environ 42 000 puits en Tunisie, dont 30 000 sont illégaux et 10 000 localisés dans le seul gouvernorat de Kébili.

Les forages illégaux ont causé des dommages à la nappe phréatique, compte tenu des ressources limitées du pays, a déclaré Gabouj.

Le secrétaire d’État a indiqué que la demande annuelle en eau en Tunisie dépasse la barre des 3,8 milliards de m3 et que 75% des ressources en eau sont mobilisées à travers des puits alimentés par la nappe phréatique.

I. B. (avec Tap).