Nomination d’un nouveau Directeur Général à la BIAT

Réuni le 29 mars 2024, le Conseil d’Administration de la BIAT a décidé de nommer Elyes Jebir, en tant que Directeur Général de la BIAT en succession à Moez Hadj Slimen.

Elyes Jebir occupe le poste de responsable de la banque de détail de la BIAT en charge de l’ensemble du réseau commercial composé de 206 agences réparties sur tout le territoire tunisien avec plus de 900 000 clients particuliers, professionnels et entreprises. Riche de 28 ans d’expérience à la BIAT, Elyes Jebir a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la banque de détail et du pôle des grandes entreprises. Il a grandement contribué au développement de l’activité commerciale et a été un acteur de premier plan dans les projets de transformation stratégique de la banque.

Elyes Jebir succède à Moez Hadj Slimen qui est appelé à assurer la responsabilité de diriger et structurer la filiale informatique et technologique de la BIAT, véritable enjeu pour répondre aux nouveaux défis et exigences du secteur bancaire. Dénommée « BIAT Innovation & Technology », la filiale informatique et technologique aura pour mission principale de consolider le développement digital et data, de déployer les nouvelles solutions et de renforcer la sécurité des systèmes d’information.

Cette décision prendra effet à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2023.

Biographie d’Elyes Jebir :

Diplômé en Finances de l’Institut de Gestion de Tunis « ISG » , de l’ Institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe « IFID » et de l’Institut technique de banque « ITB », Elyes Jebir, 54 ans, a rejoint la BIAT en 1996 en tant qu’analyste d’affaires grandes entreprises. Il a mené toute sa carrière au sein de la BIAT où il a dirigé des agences et occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la banque de détail avant d’être nommé en 2019 directeur régional Sfax et Sud. Depuis 2022, il est responsable du pôle banque de détail.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn

Communiqué