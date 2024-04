Tunisie : nouvelle émission obligataire nationale du 6 au 13 mai 2024

Face aux difficultés rencontrées pour lever de l’argent sur le marché international, en raison de la très mauvaise notation souveraine du pays, l’Etat tunisien continue de s’endetter sur le marché intérieur au risque d’assécher les liquidités dont a besoin le secteur productif, de relancer la planche à billets et de faire flamber l’inflation.

On apprend que les souscriptions à la 2e tranche de l’émission obligataire nationale pour l’année 2024, fixée à 700 millions de dinars tunisiens (MDT) et susceptible d’être portée à un montant supérieur, seront ouvertes du 6 au 13 mai, indique un arrêté pris le 8 avril par le ministre des Finances, et publié au Journal officiel de la République tunisienne (Jort), le 12 avril.

Ces souscriptions pourront être clôturées avant la date fixée, qui pourra aussi être prolongée, indique l’arrêté fixant les caractéristiques et les conditions d’émission de cette tranche ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions.

La date de constitution des intérêts est fixée à la date de règlement-livraison des titres, soit le deuxième jour ouvré suivant la date de clôture des souscriptions à la deuxième tranche, soit le 15 mai 2024.

Pour la 1ère tranche de l’émission obligataire nationale de 2024, le Trésor a réussi à lever 1 033,7 MDT dépassant ainsi le montant initialement fixé à 750 MDT, soit un taux de réponse de 138%, avait indiqué Maher Zouari, directeur général de Tunisie Clearing.

Les sommes souscrites provenaient des courtiers en bourse et des banques, avec des taux de souscription respectifs de 67% et 33%.