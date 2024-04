Tunisie : l’Essect lance une formation en entrepreneuriat culturel

Au sein de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis (Essect), émerge cette année (2023-2024) un programme révolutionnaire dédié aux industries culturelles et créatives : le Master professionnel en management entrepreneurial et marketing en industries culturelles et créatives (Memicc).

Riadh Bouslimi

Selon les co-responsables de ce master, Bochra Zaier Aouadi et Meriem Maazoul, le projet de formation est conçu avec soin et fédéré avec d’autres institutions (Isbat, ISMT, TIC DCE, ministère des Affaires culturelles…), afin «de doter des professionnels du métier de compétences managériales pour pouvoir lancer et gérer des projets culturels et créatifs».

Le Memicc incarne une vision stratégique du développement des industries culturelles et créatives en Tunisie. En mettant l’accent sur le management entrepreneurial et le marketing, le programme prépare les étudiants à devenir des acteurs clés dans un secteur en constante évolution.

Le projet de formation propose un programme complet couvrant une variété de domaines des ICC et développant des compétences clés telles que le management, l’entrepreneuriat et le marketing. Et ce par l’organisation de sessions de brainstorming, de design thinking et de développement de projets pour encourager l’innovation parmi les étudiants.

LeMemicc s’adresse à un large éventail de candidats, des étudiants passionnés aux professionnels en quête de perfectionnement, en valorisant leur expérience professionnelle. Des évènements de réseautage sont organisés régulièrement, offrant aux étudiants et aux professionnels l’occasion de se rencontrer et d’échanger des idées.

LeMemicc organise des événements inspirants et des rencontres avec des professionnels pour créer un environnement propice à l’entrepreneuriat culturel et préparer les étudiants à devenir des leaders dans le domaine. Par exemple, des conférences avec des entrepreneurs à succès des industries culturelles et créatives sont régulièrement organisées pour inspirer les étudiants et les aider à comprendre les défis et les opportunités du secteur.

Un exemple illustrant cette vision est le rassemblement du 13 décembre 2023 à l’hôtel El-Mouradi Africa Tunis, où le Memicc a animé une journée sous le thème : «Design d’un écosystème créateur de valeur pour l’entrepreneuriat culturel», qui a réuni les parties prenantes et les acteurs clés des ICC en Tunisie pour des échanges enrichissants et un renforcement des liens au sein de la communauté.

Le lendemain, le Memicc Talk, inscrit dans le cadre du module «Projet professionnel et carrière artistique», a permis aux étudiants d’échanger avec deux figures emblématiques de l’industrie cinématographique tunisienne : Salma Baccar et Marwa Ben Jemai. Les étudiants ont eu l’opportunité de s’inspirer des parcours professionnels riches en enseignements et d’acquérir une compréhension plus approfondie des défis et des opportunités dans le secteur des ICC.