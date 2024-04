Ligue des Champions de la CAF : L’Espérance de Tunis s’impose à domicile face à Sundowns

L’Espérance sportive de Tunis (EST) s’est imposée, dans la soirée de ce samedi 20 avril 2024, face au club sud-africain Mamelodi Sundowns, en demi-finale aller de la Ligue des Champions africaine.

Les Sang et Or sont entrés dans le jeu uniquement à partir de la 30e minute de la rencontre, avantage concrétisé par un but signé par le brésilien Yan Sasse, à la 41e minute, suite à une excellente passe de son compatriote Rodrigues.

A la seconde période, l’espérance a réussi à conserver son avantage, malgré quelques tentatives sud-africaines repoussées par le talentueux jeune gardien de but Amenallah Memmich.

Cette importante victoire au match aller des demi-finales, disputé ce soir au Stade Hamadi Agrebi de Radès permet à l’Espérance de Tunis de prendre une petite option pour la qualification pour la finale de la Ligue des champions.

Le match retour de la demi-finale est prévu pour le vendredi 26 avril à Pretoria.

Y. N.