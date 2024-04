Chebba : Un homme meurt d’une crise cardiaque en creusant la tombe de son cousin

Un homme est décédé d’une crise cardiaque en creusant la tombe de son cousin dans la délégation de Chebba au gouvernorat de Mahdia.

Selon les témoins, cité par Jawhara FM, l’homme était en parfaite santé et ne souffrait d’aucune maladie, et alors qu’il se trouvait, hier, au cimentière pour creuser la tombe de son cousin, il s’est écroulé et a perdu connaissance.

Les secours ont été alertés et ont transporté la victime à l’hôpital, où le décès a été constaté, ajoute la même source

Y. N.