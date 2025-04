«Je tiens à assurer aux supporters des Sundowns que nous ne nous rendons pas en Tunisie pour défendre. Nous y allons pour marquer et gagner le match retour», a déclaré l’entraîneur portugais Miguel Cardoso après le match gagné à domicile par l’équipe sud-africaine, mardi 1er avril 2025, au stade Loftus Versfeld à Pretoria, contre une très prenable Espérance de Tunis (1-0).

C’est l’attaquant namibien Peter Shalulile qui a inscrit l’unique but du match à la 54e minute, trompant le gardien Bechir Ben Said à bout portant de Pretoria.

La rencontre fut à sens unique au profit des locaux qui l’ont outrageusement dominé, les Espérantistes s’étant contentés de se défendre, se montrant incapables de porter le danger dans les buts adverses.

Ce fut un match ennuyeux des deux côtés et les Tunisiens peuvent se consoler de n’avoir concédé qu’un seul but, car le score aurait pu être plus lourd au vu de leur sortie catastrophique d’hier. Les «Sang et Or» ont en effet joué leur plus mauvais match depuis le début de la saison sous la férule de leur nouveau coach Maher Kanzari, en place depuis seulement deux semaines.

Le coach portugais des Sud-africains, qui était très nerveux durant toute la première mi-temps face à l’indigence de ses protégés, a repris quelque peu confiance en constatant l’absence de répondant de la part des Espérantistes, qu’il avait connus plus saillants lorsqu’il les entraînait lui-même.

«Nous avons perdu le fil après avoir mené. Notre but m’a ravi, notamment la façon dont nous avons fait basculer le jeu d’un côté à l’autre du terrain», a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Et d’admettre : «Il y a beaucoup de travail devant nous», en référence au match retour à Radès, dans la banlieue de Tunis, le 8 avril ajouté, où ses adversaires du jour se montreront sans doute moins timorés et plus conquérants.

I. B.