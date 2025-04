Trois supporters de l’Espérance de Tunis hospitalisés à Pretoria

L’ambassade de Tunisie à Pretoria affirme s’être coordonnée avec les autorités sud-africaines pour assurer la sortie sécurisée des supporters de l’Espérance sportive de Tunis (EST) après le match de leur équipe contre Mamelodi Sundowns, mardi 1er avril 2025. (Ph. Phill Magakoe / AFP).

Aucun incident grave n’a été signalé et les supporters ont été escortés sous protection sécuritaire, a précisé le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger dans un communiqué publié mardi soir.

Des ambulances ont été mobilisées pour transporter les supporters blessés vers l’hôpital, où ils ont reçu les premiers soins nécessaires et leur état de santé est jugé stable, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, l’ambassade assure un suivi continu afin de garantir le retour en toute sécurité des supporters tunisiens. Des laissez-passer seront délivrés à ceux dont les passeports ont été volés ou perdus.

Ces «assurances» n’expliquent pas ce qui s’est réellement passé : les supporters espérantistes ne se sont tout de même pas blessés tous seuls! Il y a donc bien eu des violences.

En fait, des affrontements ont eu lieu dans les tribunes entre supporters adverses pendant plusieurs minutes. Les médecins ont indiqué avoir soigné quelques supporters pour des blessures légères. «On m’a rapporté que des supporters adverses se sont jetés des bouteilles d’eau en plastique et qu’il y a eu des échauffourées. Nous avons soigné quelques coupures et contusions, mais rien de grave», a déclaré un médecin à l’AFP.

L’Espérance de Tunis s’est inclinée 1-0 face à Mamelodi Sundowns lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions africaine disputé à Pretoria. Le match retour est prévu pour mardi prochain au stade de Radès.

L’EST a tenu à rassurer via ses réseaux sociaux que tous ses supporteurs étaient sains et saufs et sont retournés sans encombre à Johannesburg. Seuls trois blessés, dans un état stable, ont été hospitalisés.

I. B.