Tunisie | La nouvelle loi sur les chèques perturbe le marché

Avec la nouvelle loi sur les chèques, introduite en février, qui interdit les chèques postdatés pour régler les achats en échelonnant les paiements sur plusieurs mois, les Tunisiens se sentent frustrés de ne plus pouvoir procéder à des achats avec des paiements fractionnés, dans ce qui ressemble à une forme de crédit souvent tolérée par les commerçants.

La réforme a instauré un plafond sur le montant des chèques, basé sur les revenus et le patrimoine de l’acheteur. Elle permet également au commerçant de vérifier si le payeur dispose de suffisamment de fonds à chaque transaction en scannant un code QR sur son chèque. Mais ses effets sur les transactions commerciales sont dévastateurs et risquent d’aggraver la récession que vit le pays depuis 2011.

Dans un pays en crise, la nouvelle loi censée «lutter contre les chèques sans provision», «réduire l’endettement des consommateurs» et «améliorer le climat des affaires», la nouvelle loi a perturbé les budgets de beaucoup de ménages et porté un coup aux activités des petites entreprises, dont beaucoup ont vu leur chiffre d’affaires chuter de moitié. Ce qui, ne manquera pas de rejaillir négativement sur la consommation et la croissance économique, qui a été de 1,4% en 2024 et qui ne devrait pas dépasser 1,6% en 2025, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI).

Autre effet prévisible, et qui n’a pas manqué de se confirmer les deux premiers mois de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi : le recours systématique au cash qui alimente davantage les circuits parallèles, assèche les liquidités et aggrave les pressions inflationnistes. Au grand dam des banques qui sont les plus affectées par ce changement qui a été mal préparé et mis en œuvre à la hâte sans études préalables. L’objectif y ayant présidé étant surtout d’ordre politique : cette réforme était au programme du président Kaïs Saïed depuis la présidentielle de 2019.

