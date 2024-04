Grand-Tunis : Les avocats en grève présentielle, le 2 mai, dans les tribunaux

La section de Tunis de l’Ordre national des avocats a a appelé à une grève présentielle des avocats, jeudi 2 mai 2024, dans tous les tribunaux du Grand-Tunis .

Cette grève vise à dénoncer «la pression exercée sur les avocats lors de l’exercice de leurs fonctions, notamment la défense des droits et des libertés» ainsi que pour protester contre « la détérioration des services au sein du secteur judiciaire », indique la section de Tunis de l’Ordre des avocats, dans le communiqué publié ce lundi 29 avril 2024.

Me Laroussi Zguir, président de la section de Tunis, a par ailleurs appelé ses consœurs et confrères, via ce communiqué, à s’inscrire en nombre dans ce mouvement de protestation et à participer à sa réussite.

Y. N.