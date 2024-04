Tunisie : la dette par habitant s’est accrue de 330% entre 2010 et 2023

A quoi servent toutes ces études et enquêtes réalisées par des établissements publics financés par les contribuables mais dont les analyses et recommandations sont totalement ignorées par les pouvoirs publiques ?

Cette question se justifie d’autant plus que ces établissements emploient des experts de qualité dont les avis et les conseils n’ont malheureusement aucun impact sur les choix du gouvernement, qui poursuit ses propres politiques, même les plus préjudiciables au développement du pays, en ignorant superbement les avis des experts dans une sorte de fuite en avant suicidaire.

Cette réflexion nous a été inspirée par la récente étude publiée par l’Institut tunisien de compétitivité et des études quantitatives (Itceq) et intitulée «Soutenabilité de la dette publique en Tunisie: dynamiques et enjeux», où cet établissement public relevant du ministère de l’Economie et de la Planification affirme que seule l’allocation de la dette pour le financement des facteurs de croissance et de la création de richesse pourrait assurer la soutenabilité de la dette publique. «Cela permettrait de sortir de ce cercle vicieux, atténuer cet effet de boule de neige et s’éloigner du scénario de restructuration avec toutes ses conséquences néfastes sur l’économie», affirment les auteurs de l’étude, Sami Boussida et Walid Mensi, en omettant de signaler (ou en feignant d’ignorer) que le gouvernement est en train de faire exactement le contraire de ce qui est recommandé, puisqu’il continue de s’endetter pour financer les dépenses de fonctionnement de l’Etat, lesquelles sont fastidieuses et continuent d’augmenter d’une année à une autre au risque de crever bientôt le plafond de ce qui est permis pour préserver les équilibres des finances publiques.

L’Itcep a appelé à la nécessité de diversifier les sources de financement du budget de l’Etat, ce qui implique, obligatoirement, l’amélioration des capacités productives de l’Etat et l’engagement d’une réforme du système fiscal, qui permettrait de maîtriser le déficit budgétaire.

Les actions de réforme doivent miser sur les aspects qui visent plus de rationalité et d’efficacité, recommande encore l’Itceq, qui ajoute : «Pour consolider la position des finances publiques et garantir la soutenabilité dans la durée de la dette publique, il est également recommandé de renforcer la dynamique d’investissement, à travers, notamment, l’amélioration du climat des affaires pour relancer l’investissement privé et la poursuite de la protection des entreprises ainsi des ménages en cette conjoncture». Il s’agit, aussi, de lutter contre l’informalité, d’engager la transformation structurelle de l’économie nationale, en ciblant les secteurs à haute valeur ajoutée et à fort contenu en savoir et de promouvoir la transition numérique et écologique.

Selon l’Itceq qui s’est appuyé sur les chiffres du ministère des Finances, l’encours de la dette publique a atteint 127,2 milliards dinars (80,2% du PIB) en 2023 contre 25,640 milliards dinars (39% du PIB), en 2010.

La dette par habitant est passée de 2 430 dinars en 2010, à 10 300 dinars en 2023, soit un taux d’accroissement global de l’ordre de 330%.

La structure de la dette publique reste dominée par l’endettement extérieur qui accapare en moyenne 64% entre 2011 et 2023. En effet, l’endettement extérieur représente 64% de l’encours de la dette en 2023 contre 61% en 2010.

Depuis 2021, le recours à la dette intérieure s’est amplifié, suite à la hausse des besoins de financement du budget de l’Etat et en raison du durcissement des conditions du financement extérieur.

D’après l’Institut de compétitivité, la dette intérieure s’est caractérisée par l’importance des prêts bancaires en devises. Cependant, la dette extérieure est de plus en plus dominée par les ressources en appuis budgétaires mobilisés dans le cadre multilatéral sur fonds d’appui extérieur aux réformes liées à la transition politique et économique en Tunisie.

I. B. (avec Tap).

Lire le rapport intégral.