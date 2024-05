PetroAfrica Expo Tunisia en juin 2024

La Tunisie organisera le Salon de l’énergie pétrolière et gazière (PetroAfrica Expo Tunisia 2024) et le Salon de la logistique et des services de transport (Logistica Africa Expo 2024), du 25 au 28 juin 2024 au Palais des expositions du Kram.

Organisé en collaboration avec la Société tunisienne des activités pétrolières (Etap) et la National Oil Corporation (Noc), son homologue libyenne, le PetroAfrica 2024, se tiendra sous le thème : «Répondre à la demande énergétique future de manière durable».

Les professionnels de l’énergie se réuniront à Tunis pour ouvrir la voie à la satisfaction de la demande énergétique, discuter de la transition énergétique, présenter la technologie et l’innovation et découvrir le rôle de toutes les sources d’énergie dans le système énergétique au sens large.

La PetroAfrica Expo Tunisia 2024 verra la participation de 160 exposants issus de divers secteurs, dont l’exploration, le forage, l’extraction et les services, tandis que la Logistica Africa Expo 2024 réunira 80 exposants.

Plusieurs entreprises de Libye, de France, d’Algérie, d’Italie, de Chine, d’Inde, d’Égypte et d’Arabie Saoudite participeront à ces deux événements, qui devraient attirer entre 3 000 et 4 000 professionnels.

I. B.