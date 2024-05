Zitouna Pay et Payvago intègrent le système tunisien de télécompensation interbancaire

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé, jeudi 2 mai 2024, l’adhésion des deux établissements de paiement Zitouna Pay et Payvago à la liste des institutions financières adhérentes au système tunisien de télécompensation interbancaire, géré par la Société interbancaire de télécompensation (Sibtel).

Dans une note adressée aux banques, à l’Office national des postes et aux établissements de paiement, la BCT a précisé que Zitouna Pay sera inscrite sous le symbole « 81 » alors que Payvago portera le symbole « 84 », ajoutant que cette adhésion s’inscrit dans le cadre de la mise à jour de la liste des institutions adhérentes au système tunisien de télécompensation interbancaire.

La Sibtel a été créée le 1er novembre 1999 suite à la mise en place par la BCT d’un système de télécompensation interbancaire dans le cadre de la modernisation du système bancaire national.

Le système de télécompensation est ouvert à tous les établissements bancaires, régis par la loi bancaire tunisienne et inscrits à la chambre de compensation de la BCT. Il assure l’échange électronique des valeurs à compenser et traite la compensation des valeurs, à heure fixe, grâce à un centre qui effectue le calcul des soldes de compensation et prépare les situations nettes par institution adhérente.

Le rapport de la Banque centrale pour l’année 2022 fait état d’une progression de l’activité de télécompensation en 2022 à un rythme similaire à celui enregistré en 2021, soit 4,8% en nombre et 13,8% en valeur. Les virements et les chèques en occupent la première place.

D’après Tap.